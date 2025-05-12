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Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест - РИА Новости, 12.05.2025
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14:40 12.05.2025 (обновлено: 15:20 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gutsul--2016490688.html
Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест
Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест - РИА Новости, 12.05.2025
Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест
Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:40:00+03:00
2025-05-12T15:20:00+03:00
евгения гуцул
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в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил удовлетворить запрос прокуроров, оставить Гуцул Евгению под домашним арестом еще на 30 суток, до 13 июня", — говорится в решении суда.Как отметил адвокат Сергей Морару, защита опротестует это решение."Не было никаких оснований даже для применения этой меры, не говоря уже о продлении. Мы сообщили, что любой другой ограничительной меры было бы достаточно", — заявил юрист.По его мнению, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы. Сторонники политика встретили решение криками "Позор!", акция в ее поддержку у здания суда продолжается.Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
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Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста
Сторонники главы Гагаузии встретили сообщение о продлении срока домашнего ареста Гуцул скандированием слова "Позор", передает корреспондент РИА Новости.
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евгения гуцул, молдавия, в мире, задержание главы гагаузии гуцул, майя санду, кишинев, гагаузия
Евгения Гуцул, Молдавия, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Майя Санду, Кишинев, Гагаузия
Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест

Главе Гагаузии Гуцул продлили домашний арест до 13 июня

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 12 мая — РИА Новости. Суд в Кишиневе продлил домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 дней, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить запрос прокуроров, оставить Гуцул Евгению под домашним арестом еще на 30 суток, до 13 июня", — говорится в решении суда.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
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Как отметил адвокат Сергей Морару, защита опротестует это решение.
«
"Не было никаких оснований даже для применения этой меры, не говоря уже о продлении. Мы сообщили, что любой другой ограничительной меры было бы достаточно", — заявил юрист.
По его мнению, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы. Сторонники политика встретили решение криками "Позор!", акция в ее поддержку у здания суда продолжается.
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.

Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
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