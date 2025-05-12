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Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета - РИА Новости, 12.05.2025
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14:03 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/grenlandija-2016482548.html
Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета
Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета - РИА Новости, 12.05.2025
Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета
Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:03:00+03:00
2025-05-12T14:03:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
эспен барт эйде
арктический совет
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает газета Guardian. "Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Дания должна занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией, являющейся бывшей датской колонией которая остаётся частью датского королевства, после знаков внимания от Трампа председательство переходит к Гренландии", - говорится в сообщении. Как пишет газета, следующие два года могут принести "ещё большие вызовы", в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию и нестабильных отношений между США и их арктическими соседями. "Арктика очень востребована, поскольку это кратчайший маршрут для ракет, самолётов и так далее между Россией и Северной Америкой, и это всегда входило в нашу повестку", - заявил изданию Эйде. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20250507/ssha-2015426452.html
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, эспен барт эйде, арктический совет
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Эспен Барт Эйде, Арктический совет
Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

Guardian: Гренландия вместо Дании займет пост председателя Арктического совета

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает газета Guardian.
"Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Дания должна занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией, являющейся бывшей датской колонией которая остаётся частью датского королевства, после знаков внимания от Трампа председательство переходит к Гренландии", - говорится в сообщении.
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Как пишет газета, следующие два года могут принести "ещё большие вызовы", в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию и нестабильных отношений между США и их арктическими соседями.
"Арктика очень востребована, поскольку это кратчайший маршрут для ракет, самолётов и так далее между Россией и Северной Америкой, и это всегда входило в нашу повестку", - заявил изданию Эйде.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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