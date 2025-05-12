https://ria.ru/20250512/grenlandija-2016482548.html

Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета - РИА Новости, 12.05.2025

Guardian: Гренландия станет председателем Арктического совета

Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:03:00+03:00

2025-05-12T14:03:00+03:00

2025-05-12T14:03:00+03:00

в мире

гренландия

дания

сша

дональд трамп

эспен барт эйде

арктический совет

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Гренландия вместо Дании займёт пост председателя Арктического совета в знак перезагрузки отношений с Копенгагеном на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает газета Guardian. "Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на заседании совета в понедельник передаст двухлетнее председательство министру иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. Дания должна занять пост председателя, но в знак того, что Копенгаген пытается перезагрузить свои отношения с Гренландией, являющейся бывшей датской колонией которая остаётся частью датского королевства, после знаков внимания от Трампа председательство переходит к Гренландии", - говорится в сообщении. Как пишет газета, следующие два года могут принести "ещё большие вызовы", в том числе из-за продолжающихся угроз Трампа взять под контроль Гренландию и нестабильных отношений между США и их арктическими соседями. "Арктика очень востребована, поскольку это кратчайший маршрут для ракет, самолётов и так далее между Россией и Северной Америкой, и это всегда входило в нашу повестку", - заявил изданию Эйде. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20250507/ssha-2015426452.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014926462.html

гренландия

дания

сша

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, эспен барт эйде, арктический совет