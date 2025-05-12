https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016566163.html

Биография Нины Гребешковой

Биография Нины Гребешковой - РИА Новости, 12.05.2025

Биография Нины Гребешковой

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:09:00+03:00

2025-05-12T19:09:00+03:00

2025-05-12T19:09:00+03:00

справки

нина гребешкова

биографии

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Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве.В 1954 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК, ныне – Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), мастерская Владимира Белокурова и Василия Ванина.В 1954-1990 годах Нина Гребешкова была актрисой Театра-студии киноактера (ныне –Мастерская "12" Никиты Михалкова).В кино Гребешкова начала сниматься в 1949 году в студенческие годы. В фильме "Смелые люди" (1950) режиссера Константина Юдина она сыграла небольшую роль девочки с куклой. Будучи студенткой третьего курса, Гребешкова снялась в роли Гали Богачевой в картине "Честь товарища" (1953) по повести Бориса Изюмского "Алые погоны".В 1954 году актриса снялась в картине известного кинорежиссера Ивана Пырьева "Испытание верности". В конце 1950-х годов она сыграла роли в фильмах "Беспокойная весна" (1956), "Ботагоз" (1957), "Звездный мальчик" (1957), "Девочка ищет отца" (1959), "Муму" (1959).Нина Гребешкова много снималась в картинах своего мужа, кинорежиссера Леонида Гайдая, с которым познакомилась в 1949 году во время учебы во ВГИКе. В 1953 году они поженились. В 1966 году актриса впервые снялась у Гайдая в небольшой роли доктора в его ставшей знаменитой комедии "Кавказская пленница". С тех пор она играла практически во всех его картинах. Зрителям Гребешкова запомнилась, прежде всего, как жена Семена Горбункова в комедии "Бриллиантовой руке" (1969), жена инженера Брунса в фильме "12 стульев" (1971), супруга завмага Горбушкина в комедии "Не может быть!" (1975).В картинах Гайдая она также играла жену Хювяринена в фильме "За спичками" (1980), тетю Клаву в "Спортлото-82" (1982), мать Лены в киноленте "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989).Нина Гребешкова снималась и у других режиссеров. Она сыграла роли в картинах "Доживем до понедельника" (1968), "Дни хирурга Мишкина" (1976), "Расмус-бродяга" (1978), "Слезы капали" (1982) и других.Позже она снималась в киноленте "Лавина" (2001), сериалах "Медики" (2001), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Сыщики-1" (2001), "Каменская-2" (2002), "Даша Васильева. Любительница частного сыска -2" (2004), "Звезда эпохи" (2005) и др.Среди ролей Гребешковой последних лет – Кира Михайловна в фильме "Победитель" (2008), соседка Адама в триллере "Фонограмма страсти" (2009), баба Саша в "Легенде №17" (2012), пожилая пассажирка в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016).Последней ролью актрисы стал эпизод в сериале "Содержанки-2" (2020).Всего Нина Гребешкова сыграла около 130 киноролей.Актриса также занималась озвучиванием фильмов. В их числе – "Граф Монте-Кристо" (Италия-Франция, 1953), "Первый экзамен" (1958), "Гордый вызов" (Япония, 1962), "Вперед, Франция" (Франция, 1964), "Разиня" (Франция-Италия, 1965), "Анатомия любви" (Польша, 1972), "Шантаж" (Италия-Франция, 1972) и многие другие.После ухода из жизни Леонида Гайдая в 1993 году главным делом для Нины Гребешковой стало сохранение его наследия и памяти о супруге. Она много работала над созданием документальных фильмов о муже, проводила вечера и творческие встречи в память о нем.10 мая 2025 года Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни.Была членом Союза кинематографистов России.Заслуженная артистка России (2001).В течении 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем (1923-1993).У них осталась дочь Оксана (1957).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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