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Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 12.05.2025
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18:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016563184.html
Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме
Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 12.05.2025
Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме
Прощание с вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой по решению семьи пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:49:00+03:00
2025-05-12T18:49:00+03:00
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нина гребешкова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой по решению семьи пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. "По пожеланию родственников прощание будет в закрытом режиме... Это их воля", - сказала собеседница агентства. Дату и место прощания и похорон в Гильдии не уточнили. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
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россия, нина гребешкова, леонид гайдай, кино, кино и сериалы
Россия, Нина Гребешкова, Леонид Гайдай, кино, Кино и сериалы
Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме

Прощание с актрисой Гребешковой пройдет в закрытом режиме по решению семьи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова
Актриса Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой по решению семьи пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.
Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
"По пожеланию родственников прощание будет в закрытом режиме... Это их воля", - сказала собеседница агентства.
Дату и место прощания и похорон в Гильдии не уточнили.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Испытание верности"
Кадр из фильма Испытание верности - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Испытание верности"
 
РоссияНина ГребешковаЛеонид ГайдайкиноКино и сериалы
 
 
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