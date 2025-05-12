https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016563184.html

Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме

Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 12.05.2025

Прощание с Ниной Гребешковой пройдет в закрытом режиме

Прощание с вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой по решению семьи пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:49:00+03:00

2025-05-12T18:49:00+03:00

2025-05-12T18:49:00+03:00

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нина гребешкова

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кино

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прощание с вдовой режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой по решению семьи пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. "По пожеланию родственников прощание будет в закрытом режиме... Это их воля", - сказала собеседница агентства. Дату и место прощания и похорон в Гильдии не уточнили. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.

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россия, нина гребешкова, леонид гайдай, кино, кино и сериалы