https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016560191.html

Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова

Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова - РИА Новости, 12.05.2025

Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова

Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:26:00+03:00

2025-05-12T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России."Десятого мая на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", — говорится в заявлении.Гребешкова родилась 29 ноября 1930-го в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1954 по 1990 год служила в Театре-студии киноактера.В ее творческой биографии было около 130 киноролей. Среди них: врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в киноленте "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в картине "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле киноальманаха "Не может быть!", тетя Клава в "Спортлото-82" и другие.В 2001 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

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россия, леонид гайдай, нина гребешкова, кино, кино и сериалы