Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
Актриса Нина Гребешкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Десятого мая на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", — говорится в заявлении.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Гребешкова родилась 29 ноября 1930-го в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1954 по 1990 год служила в Театре-студии киноактера.
В ее творческой биографии было около 130 киноролей. Среди них: врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в киноленте "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в картине "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле киноальманаха "Не может быть!", тетя Клава в "Спортлото-82" и другие.
В 2001 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
© РИА Новости
Кадр из фильма "Испытание верности"