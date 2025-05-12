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Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова - РИА Новости, 12.05.2025
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Культура
 
18:26 12.05.2025 (обновлено: 19:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/grebeshkova-2016560191.html
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова - РИА Новости, 12.05.2025
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:26:00+03:00
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нина гребешкова
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кино и сериалы
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России."Десятого мая на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", — говорится в заявлении.Гребешкова родилась 29 ноября 1930-го в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1954 по 1990 год служила в Театре-студии киноактера.В ее творческой биографии было около 130 киноролей. Среди них: врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в киноленте "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в картине "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле киноальманаха "Не может быть!", тетя Клава в "Спортлото-82" и другие.В 2001 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
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россия, леонид гайдай, нина гребешкова, кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Леонид Гайдай, Нина Гребешкова, кино, Кино и сериалы

Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова
Актриса Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла в возрасте 94 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Десятого мая на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", — говорится в заявлении.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Гребешкова родилась 29 ноября 1930-го в Москве. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1954 по 1990 год служила в Театре-студии киноактера.
В ее творческой биографии было около 130 киноролей. Среди них: врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в киноленте "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в картине "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле киноальманаха "Не может быть!", тетя Клава в "Спортлото-82" и другие.
В 2001 году была удостоена звания заслуженной артистки России.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Испытание верности"
Кадр из фильма Испытание верности - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Испытание верности"
 
КультураРоссияЛеонид ГайдайНина ГребешковакиноКино и сериалы
 
 
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