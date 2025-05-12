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Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова - РИА Новости, 12.05.2025
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17:35 12.05.2025 (обновлено: 18:29 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/grebeshkova--2016546606.html
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова - РИА Новости, 12.05.2025
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:35:00+03:00
2025-05-12T18:29:00+03:00
россия
леонид гайдай
нина гребешкова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ."Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", - говорится в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.В пресс-службе напомнили, что в творческой биографии актрисы было около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тётя Клава в фильме "Спортлото-82" другие.
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россия, леонид гайдай, нина гребешкова
Россия, Леонид Гайдай, Нина Гребешкова
Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова

Вдова Гайдая актриса Гребешкова умерла в возрасте 94 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова
Актриса Нина Гребешкова - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Нина Гребешкова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Актриса Нина Гребешкова на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
"Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)", - говорится в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
В пресс-службе напомнили, что в творческой биографии актрисы было около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тётя Клава в фильме "Спортлото-82" другие.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Испытание верности"
Кадр из фильма Испытание верности - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Испытание верности"
 
РоссияЛеонид ГайдайНина Гребешкова
 
 
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