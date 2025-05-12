https://ria.ru/20250512/grant-2016455230.html

Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра"

Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра" - РИА Новости, 12.05.2025

Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра"

Минфин РФ предложил увеличить бюджетный грант фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей в 2025 году, соответствующая РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:04:00+03:00

2025-05-12T12:04:00+03:00

2025-05-12T12:04:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

фонд "круг добра"

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить бюджетный грант фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей в 2025 году, соответствующая норма содержится во внесенном правительство РФ в Госдуму пакете поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку. Согласно документу, "дополнительные доходы от повышения ставок налога на доходы физических лиц (в целях направления в Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" в 2025 году составят 218,931 миллиарда рублей. Ранее на эти цели в текущем году было заложено 202,7 миллиарда рублей. Параметры финансирования этой статьи на 2026 и 2027 годы остались без изменений: они составляют 231,8 миллиарда и 253,4 миллиарда рублей соответственно. Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.

https://ria.ru/20250226/lekarstva-2001688392.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, госдума рф, фонд "круг добра", министерство финансов рф (минфин россии)