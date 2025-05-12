https://ria.ru/20250512/grant-2016455230.html
Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра"
Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра" - РИА Новости, 12.05.2025
Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра"
Минфин РФ предложил увеличить бюджетный грант фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей в 2025 году, соответствующая РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:04:00+03:00
2025-05-12T12:04:00+03:00
2025-05-12T12:04:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
госдума рф
фонд "круг добра"
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить бюджетный грант фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей в 2025 году, соответствующая норма содержится во внесенном правительство РФ в Госдуму пакете поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку. Согласно документу, "дополнительные доходы от повышения ставок налога на доходы физических лиц (в целях направления в Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" в 2025 году составят 218,931 миллиарда рублей. Ранее на эти цели в текущем году было заложено 202,7 миллиарда рублей. Параметры финансирования этой статьи на 2026 и 2027 годы остались без изменений: они составляют 231,8 миллиарда и 253,4 миллиарда рублей соответственно. Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.
https://ria.ru/20250226/lekarstva-2001688392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, госдума рф, фонд "круг добра", министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Фонд "Круг добра", Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил увеличить грант фонду "Кругу добра"
Минфин предложил увеличить грант фонду "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить бюджетный грант фонду поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" на 16,2 миллиарда рублей в 2025 году, соответствующая норма содержится во внесенном правительство РФ в Госдуму пакете поправок в федеральный бюджет на текущую трехлетку.
Согласно документу, "дополнительные доходы от повышения ставок налога на доходы физических лиц (в целях направления в Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" в 2025 году составят 218,931 миллиарда рублей.
Ранее на эти цели в текущем году было заложено 202,7 миллиарда рублей.
Параметры финансирования этой статьи на 2026 и 2027 годы остались без изменений: они составляют 231,8 миллиарда и 253,4 миллиарда рублей соответственно.
Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина
, он получает средства на финансирование дорогостоящей медицинской помощи детям за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая в 2024 году действовала для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С 1 января 2025 года прогрессия по НДФЛ была расширена и все поступления от повышенных ставок налога идут в федеральный бюджет. Часть этих поступлений в виде гранта по-прежнему направляется фонд.