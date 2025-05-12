https://ria.ru/20250512/gosduma-2016575261.html

Санду пытается уничтожить оппонентов перед выборами, заявили в Госдуме

Санду пытается уничтожить оппонентов перед выборами, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.05.2025

Санду пытается уничтожить оппонентов перед выборами, заявили в Госдуме

Президент Молдавии Майя Санду и ее режим пытаются уничтожить всех своих оппонентов перед парламентскими выборами, заявила РИА Новости депутат Госдумы,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:35:00+03:00

2025-05-12T20:35:00+03:00

2025-05-12T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и ее режим пытаются уничтожить всех своих оппонентов перед парламентскими выборами, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Режим Санду пытается уничтожить всех своих оппонентов накануне предстоящих выборов парламента республики Молдова", - сказала Аршинова. Она отметила, что явно неправовое решение кишиневского суда по делу Гуцул удивления не вызывает. "В Молдове правит диктатура партии PAS и это ее стиль. Репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ - политическая повседневность в республике Молдова", - добавила депутат Госдумы. Аршинова напомнила, что главе Гагаузии продлили домашний арест и решают вопрос о лишении ее полномочий. По ее словам, Гуцул - принципиальный борец с разрушительным курсом кишиневских властей. "Будучи не в состоянии вести с ней политический диалог Санду предпочла изолировать лидера Гагаузии и пустить ее под каток административного давления и политического преследования", - сказала парламентарий. Аршинова считает, что это правовой беспредел, и завершится он несомненно крахом режима, а в таком случае, Санду понимает, что сама окажется на скамье подсудимых и получит заслуженный приговор. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

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молдавия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, госдума рф, в мире