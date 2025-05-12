https://ria.ru/20250512/gosduma-2016406654.html
В Госдуму внесут законопроект об упрощении проведения собрания жильцов
В Госдуму внесут законопроект об упрощении проведения собрания жильцов - РИА Новости, 12.05.2025
В Госдуму внесут законопроект об упрощении проведения собрания жильцов
В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:16:00+03:00
2025-05-12T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев. "Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию", – сказал Нуриев. Согласно действующей норме, собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Однако, по словам директора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирины Генцлер, принимавшей участие в разработке законопроекта, сейчас около 30-40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума. В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие возможность проведения по ряду вопросов повторного общего собрания собственников многоквартирного дома с кворумом более чем 25%. В частности, к вопросам, для решения которых будет достаточно привлечь четверть с небольшим голосов, законопроектом предлагается отнести перепланировку помещений, входящих в состав общего имущества; использование земельного участка, на котором расположен дом, и его благоустройство; использование общего имущества; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; текущий ремонт; договоры о водо-, электро- и газоснабжении, а также вывозе мусора. Таким образом, решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти, считает Генцлер.
https://realty.ria.ru/20250320/gosduma-2006236626.html
https://realty.ria.ru/20241210/gosduma-1988411986.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, москва, россия, госдума рф, институт экономики города, общество
Жилье, Москва, Россия, Госдума РФ, Институт экономики города, Общество
В Госдуму внесут законопроект об упрощении проведения собрания жильцов
В Госдуму внесут проект о снижении кворума для повторного собрания жильцов
МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.
"Планируем внести законопроект в Госдуму
в эту весеннюю сессию", – сказал Нуриев.
Согласно действующей норме, собрание собственников помещений в многоквартирном доме в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Однако, по словам директора направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города
" Ирины Генцлер, принимавшей участие в разработке законопроекта, сейчас около 30-40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума.
В связи с этим авторы законопроекта предлагают внести поправки в Жилищный кодекс РФ
, предусматривающие возможность проведения по ряду вопросов повторного общего собрания собственников многоквартирного дома с кворумом более чем 25%.
В частности, к вопросам, для решения которых будет достаточно привлечь четверть с небольшим голосов, законопроектом предлагается отнести перепланировку помещений, входящих в состав общего имущества; использование земельного участка, на котором расположен дом, и его благоустройство; использование общего имущества; выбор способа управления домом и управляющей компании; определение платы за содержание жилья; текущий ремонт; договоры о водо-, электро- и газоснабжении, а также вывозе мусора.
Таким образом, решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти, считает Генцлер.