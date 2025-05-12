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В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии - РИА Новости, 12.05.2025
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01:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/gosduma-2016402705.html
В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии
В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии - РИА Новости, 12.05.2025
В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:17:00+03:00
2025-05-12T01:17:00+03:00
общество
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россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам России для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, являвшихся гражданами СССР в период Великой Отечественной войны и пострадавших от преступлений нацистов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь, если граждане подают иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Как рассказал Миронов РИА Новости, проект разработан для восстановления социальной справедливости в отношении российских граждан, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время войны. Он напомнил, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с генеральным планом "Ост", направленным на колонизацию земель и уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях. И в результате, по словам политика, страна потеряла около 14 миллионов гражданского населения, люди погибли из-за гуманитарной катастрофы, бомбёжек, блокады Ленинграда, военных преступлений. Миронов уточнил, что на захваченных территориях оккупанты преднамеренно истребили более 7,4 миллионов человек, от голода и болезней умерло 4,1 миллиона человек, а на принудительных работах в Германии – более 2,1 миллиона. "В захваченных регионах гитлеровцы сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали граждан самым жестоким пыткам. Все сопровождалось грабежами и изъятием имущества", – отметил лидер СРЗП. Миронов сообщил, что суды более двух десятков регионов России уже признали преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза, военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Депутат Госдумы считает, что нужно двигаться дальше, необходимо добиваться восстановления исторической справедливости на международном уровне и выплаты компенсации пострадавшим.
https://ria.ru/20250310/natsist-2004131742.html
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
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общество, германия, ленинград, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Германия, Ленинград, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии

Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатной юрпомощи по подготовке исков к Германии

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам России для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
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"Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, являвшихся гражданами СССР в период Великой Отечественной войны и пострадавших от преступлений нацистов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь, если граждане подают иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.
Как рассказал Миронов РИА Новости, проект разработан для восстановления социальной справедливости в отношении российских граждан, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время войны.
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Он напомнил, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с генеральным планом "Ост", направленным на колонизацию земель и уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях. И в результате, по словам политика, страна потеряла около 14 миллионов гражданского населения, люди погибли из-за гуманитарной катастрофы, бомбёжек, блокады Ленинграда, военных преступлений. Миронов уточнил, что на захваченных территориях оккупанты преднамеренно истребили более 7,4 миллионов человек, от голода и болезней умерло 4,1 миллиона человек, а на принудительных работах в Германии – более 2,1 миллиона.
"В захваченных регионах гитлеровцы сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали граждан самым жестоким пыткам. Все сопровождалось грабежами и изъятием имущества", – отметил лидер СРЗП.
Миронов сообщил, что суды более двух десятков регионов России уже признали преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза, военными преступлениями и геноцидом народов СССР.
Депутат Госдумы считает, что нужно двигаться дальше, необходимо добиваться восстановления исторической справедливости на международном уровне и выплаты компенсации пострадавшим.
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