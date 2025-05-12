В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии
Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатной юрпомощи по подготовке исков к Германии
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам России для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, являвшихся гражданами СССР в период Великой Отечественной войны и пострадавших от преступлений нацистов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь, если граждане подают иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.
Как рассказал Миронов РИА Новости, проект разработан для восстановления социальной справедливости в отношении российских граждан, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время войны.
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Он напомнил, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с генеральным планом "Ост", направленным на колонизацию земель и уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях. И в результате, по словам политика, страна потеряла около 14 миллионов гражданского населения, люди погибли из-за гуманитарной катастрофы, бомбёжек, блокады Ленинграда, военных преступлений. Миронов уточнил, что на захваченных территориях оккупанты преднамеренно истребили более 7,4 миллионов человек, от голода и болезней умерло 4,1 миллиона человек, а на принудительных работах в Германии – более 2,1 миллиона.
"В захваченных регионах гитлеровцы сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали граждан самым жестоким пыткам. Все сопровождалось грабежами и изъятием имущества", – отметил лидер СРЗП.
Депутат Госдумы считает, что нужно двигаться дальше, необходимо добиваться восстановления исторической справедливости на международном уровне и выплаты компенсации пострадавшим.