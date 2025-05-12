https://ria.ru/20250512/gosduma-2016402705.html

В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии

В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии - РИА Новости, 12.05.2025

В Госдуму внесут проект о юридической помощи по подготовке исков к Германии

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T01:17:00+03:00

2025-05-12T01:17:00+03:00

2025-05-12T01:17:00+03:00

общество

германия

ленинград

россия

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам России для открытия искового производства против ФРГ по вопросу возмещения вреда, причиненного нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Данный федеральный закон обязывает предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам, являвшихся гражданами СССР в период Великой Отечественной войны и пострадавших от преступлений нацистов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь, если граждане подают иск к Германии о компенсации вреда от военных преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Как рассказал Миронов РИА Новости, проект разработан для восстановления социальной справедливости в отношении российских граждан, пострадавших вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией во время войны. Он напомнил, что политика нацистской Германии в отношении советских граждан проводилась в соответствии с генеральным планом "Ост", направленным на колонизацию земель и уничтожение гражданского населения на оккупированных территориях. И в результате, по словам политика, страна потеряла около 14 миллионов гражданского населения, люди погибли из-за гуманитарной катастрофы, бомбёжек, блокады Ленинграда, военных преступлений. Миронов уточнил, что на захваченных территориях оккупанты преднамеренно истребили более 7,4 миллионов человек, от голода и болезней умерло 4,1 миллиона человек, а на принудительных работах в Германии – более 2,1 миллиона. "В захваченных регионах гитлеровцы сжигали деревни, расстреливали мирное население, подвергали граждан самым жестоким пыткам. Все сопровождалось грабежами и изъятием имущества", – отметил лидер СРЗП. Миронов сообщил, что суды более двух десятков регионов России уже признали преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Советского Союза, военными преступлениями и геноцидом народов СССР. Депутат Госдумы считает, что нужно двигаться дальше, необходимо добиваться восстановления исторической справедливости на международном уровне и выплаты компенсации пострадавшим.

https://ria.ru/20250310/natsist-2004131742.html

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

https://ria.ru/20250422/krym-2012657566.html

германия

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, германия, ленинград, россия, сергей миронов, госдума рф