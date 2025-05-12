https://ria.ru/20250512/gosduma-2016399906.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой - РИА Новости, 12.05.2025

В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:09:00+03:00

2025-05-12T00:09:00+03:00

2025-05-12T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, дополнив ее частью 3, устанавливающей административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время предусмотрена административная ответственность за непредоставление преимущества в движении автомобилю, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом в виде штрафа в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года. Отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам "скорой". Это свидетельствует о недостаточности санкций, предусмотренных за такое правонарушение. В то же время несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до смерти больного. "Эта инициатива возникла по итогам беседы с руководителем Фонда Жириновского - дочерью основателя ЛДПР Анастасией Боцан-Харченко. Она еще раз с возмущением обратила внимание на конкретные ситуации, когда водители порой просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин "скорой". А ведь подобное поведение - это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы", - отметил Нилов. По его словам, чтобы ответственность за это была более серьезной, осязаемой и чувствительной, необходимо наряду с обязательной мерой в виде штрафа добавить и дополнительную - лишение права управления транспортным средством. "Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. И в случае, если факт издевательства зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, то наказание будет самым суровым", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20241202/vladivostok-1986833000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф