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В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой - РИА Новости, 12.05.2025
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00:09 12.05.2025 (обновлено: 10:35 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gosduma-2016399906.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой
В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой - РИА Новости, 12.05.2025
В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:09:00+03:00
2025-05-12T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, дополнив ее частью 3, устанавливающей административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В настоящее время предусмотрена административная ответственность за непредоставление преимущества в движении автомобилю, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом в виде штрафа в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года. Отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам "скорой". Это свидетельствует о недостаточности санкций, предусмотренных за такое правонарушение. В то же время несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до смерти больного. "Эта инициатива возникла по итогам беседы с руководителем Фонда Жириновского - дочерью основателя ЛДПР Анастасией Боцан-Харченко. Она еще раз с возмущением обратила внимание на конкретные ситуации, когда водители порой просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин "скорой". А ведь подобное поведение - это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы", - отметил Нилов. По его словам, чтобы ответственность за это была более серьезной, осязаемой и чувствительной, необходимо наряду с обязательной мерой в виде штрафа добавить и дополнительную - лишение права управления транспортным средством. "Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. И в случае, если факт издевательства зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, то наказание будет самым суровым", - добавил Нилов.
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общество, авто, россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой

ЛДПР предложила ужесточить наказание за непредоставление преимущества скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, дополнив ее частью 3, устанавливающей административную ответственность за непредоставление преимущества в движении именно машине скорой медицинской помощи в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В настоящее время предусмотрена административная ответственность за непредоставление преимущества в движении автомобилю, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом в виде штрафа в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
Отмечается, что в последнее время участились случаи непредоставления преимущества именно в движении машинам "скорой". Это свидетельствует о недостаточности санкций, предусмотренных за такое правонарушение. В то же время несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до смерти больного.
"Эта инициатива возникла по итогам беседы с руководителем Фонда Жириновского - дочерью основателя ЛДПР Анастасией Боцан-Харченко. Она еще раз с возмущением обратила внимание на конкретные ситуации, когда водители порой просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин "скорой". А ведь подобное поведение - это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы", - отметил Нилов.
По его словам, чтобы ответственность за это была более серьезной, осязаемой и чувствительной, необходимо наряду с обязательной мерой в виде штрафа добавить и дополнительную - лишение права управления транспортным средством.
"Причем не в качестве альтернативы: здесь должен быть безальтернативный подход. И в случае, если факт издевательства зафиксирован и тем более это привело к тяжелым последствиям для граждан, к которым направляется машина скорой помощи, то наказание будет самым суровым", - добавил Нилов.
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ОбществоАвтоРоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФ
 
 
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