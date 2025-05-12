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Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции - РИА Новости, 12.05.2025
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22:57 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/glavy-2016583732.html
Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции
Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции - РИА Новости, 12.05.2025
Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции
Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили по телефону усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:57:00+03:00
2025-05-12T22:57:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
хакан фидан
жан-ноэль барро
владимир путин
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили по телефону усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Стороны обсудили усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/chinovniki--2016537067.html
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в мире, россия, турция, украина, хакан фидан, жан-ноэль барро, владимир путин
В мире, Россия, Турция, Украина, Хакан Фидан, Жан-Ноэль Барро, Владимир Путин
Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции

Фидан и Барро обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили по телефону усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Стороны обсудили усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В миреРоссияТурцияУкраинаХакан ФиданЖан-Ноэль БарроВладимир Путин
 
 
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