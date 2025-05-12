Источник рассказал о телефонном разговоре глав МИД Турции и Франции
Фидан и Барро обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили по телефону усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Стороны обсудили усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", - сообщил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.