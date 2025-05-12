https://ria.ru/20250512/gimn--2016512060.html
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка"
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка" - РИА Новости, 12.05.2025
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка"
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка", посвященный памяти героев-участников Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости президент Международного... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:54:00+03:00
2025-05-12T15:54:00+03:00
2025-05-12T15:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
курская область
донецкая народная республика
андрей черный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. В Крыму написали гимн "Бессмертного полка", посвященный памяти героев-участников Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости президент Международного гуманитарного проекта "Чеховская осень", автор стихов гимна Андрей Чернов. "Теперь в Крыму появился свой гимн "Бессмертного полка". Написан он по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и призван подчеркнуть единство нашего народа, а также то, что Россия и российский Крым - это на века", - сказал Чернов. По его словам, пока жива память о героях Великой Отечественной войны, все попытки переписать историю военных лет тщетны. Чернов подчеркнул, что музыку к гимну написал крымский композитор Игорь Букин. Презентовали гимн в рамках десятого онлайн-концерта для жителей Курской области и ДНР, находящихся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20250408/krym-2009880199.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, курская область, донецкая народная республика, андрей черный
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Черный
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка"
В Крыму написали гимн "Бессмертного полка", посвященный памяти героев ВОВ