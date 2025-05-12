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При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 12.05.2025 (обновлено: 10:32 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gibel-2016424901.html
При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека
При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2025
При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека
Три человека стали жертвами обстрелов Херсонской области со стороны Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:25:00+03:00
2025-05-12T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрелов Херсонской области со стороны Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона. "В результате обстрела ВСУ в Рыбальче, Новой Каховке и Новофедоровке погибли три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима произошел ночью", — сказал представитель экстренных служб. Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Новофедоровка, Рыбальче, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека

При обстреле ВСУ левого берега Днепра в Херсонской области погибли 3 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 12 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрелов Херсонской области со стороны Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона.
«
"В результате обстрела ВСУ в Рыбальче, Новой Каховке и Новофедоровке погибли три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима произошел ночью", — сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Новофедоровка, Рыбальче, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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