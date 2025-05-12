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При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека

При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека - РИА Новости, 12.05.2025

При украинском обстреле Херсонской области погибли три человека

Три человека стали жертвами обстрелов Херсонской области со стороны Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:25:00+03:00

2025-05-12T09:25:00+03:00

2025-05-12T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

новая каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 мая — РИА Новости. Три человека стали жертвами обстрелов Херсонской области со стороны Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона. "В результате обстрела ВСУ в Рыбальче, Новой Каховке и Новофедоровке погибли три мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел со стороны боевиков киевского режима произошел ночью", — сказал представитель экстренных служб. Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов: Новая Каховка, Новофедоровка, Рыбальче, Новая Збурьевка, Князе-Григоровка, Каиры, Каменка, Малокаховка, Казачьи Лагери, Алешки, Новая Маячка, Корсунка. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область , происшествия