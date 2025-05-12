https://ria.ru/20250512/geroi-2016427986.html

Участник программы "Время героев" возглавил департамент Минпросвещения

Участник программы "Время героев" возглавил департамент Минпросвещения - РИА Новости, 12.05.2025

Участник программы "Время героев" возглавил департамент Минпросвещения

Участник программы "Время героев" Игорь Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:44:00+03:00

2025-05-12T09:44:00+03:00

2025-05-12T09:44:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кравцов

образование - общество

программа "время героев"

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Игорь Юргин возглавил департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, сообщили в пресс-службе министерства. "В ходе встречи Сергей Кравцов (глава Минпросвещения РФ - ред.) предложил Игорю Юргину как участнику программы "Время Героев", реализуемой по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, возглавить Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении. Ранее руководителем соответствующего департамента была Наталья Агре, которая ушла с должности по собственному желанию. Незадолго до ухода Агре заявила, что детям необходимо создавать условия для начала романтических отношений, также она предложила подумать о проведении школьных дискотек. Новый глава департамента Юргин участвовал в спецоперации с 2022 года. В зоне СВО он вместе с сослуживцами разбил шесть элитных подразделений украинских боевиков. Боец указом президента России удостоен высшей государственной награды – звезды Героя России. Он также награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и другими государственными наградами и знаками отличия. Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20250225/uchastnik-2001429159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, сергей кравцов, образование - общество, программа "время героев"