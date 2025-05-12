Рейтинг@Mail.ru
"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/germaniya-2016551756.html
"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев
"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев - РИА Новости, 12.05.2025
"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев
Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен начинать учить русский язык, заявила депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:49:00+03:00
2025-05-12T17:49:00+03:00
в мире
германия
сша
украина
европарламент
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен начинать учить русский язык, заявила депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман на саммите Людвига Эрхарда в Германии, ее слова приводит издание Focus."Мы не наращиваем вооружения, а готовимся к обороне. Тем, кто не готов к этому, стоит начать учить русский язык", — сказала она.Политик также отметила, что в рядах немецкой армии есть много недостатков, которые требуют устранения.Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
германия
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, украина, европарламент, нато, россия
В мире, Германия, США, Украина, Европарламент, НАТО, Россия
"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев

Штрак-Циммерман: кто не хочет готовиться к обороне, пусть начинают учить русский

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен начинать учить русский язык, заявила депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман на саммите Людвига Эрхарда в Германии, ее слова приводит издание Focus.
"Мы не наращиваем вооружения, а готовимся к обороне. Тем, кто не готов к этому, стоит начать учить русский язык", — сказала она.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Он одержим!" На Западе ужаснулись планам Макрона
Вчера, 15:12
Политик также отметила, что в рядах немецкой армии есть много недостатков, которые требуют устранения.
Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины
Вчера, 16:14
 
В миреГерманияСШАУкраинаЕвропарламентНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала