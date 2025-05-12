https://ria.ru/20250512/germaniya-2016551756.html

"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев

"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев - РИА Новости, 12.05.2025

"Пусть начинают учить русский": в Европарламенте напугали немцев

Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен начинать учить русский язык, заявила депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тот, кто не хочет готовиться к обороне, должен начинать учить русский язык, заявила депутат Европарламента и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман на саммите Людвига Эрхарда в Германии, ее слова приводит издание Focus."Мы не наращиваем вооружения, а готовимся к обороне. Тем, кто не готов к этому, стоит начать учить русский язык", — сказала она.Политик также отметила, что в рядах немецкой армии есть много недостатков, которые требуют устранения.Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html

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в мире, германия, сша, украина, европарламент, нато, россия