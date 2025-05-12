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Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 12.05.2025 (обновлено: 11:04 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/germaniya-2016439542.html
Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится
Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится - РИА Новости, 12.05.2025
Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится
Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:41:00+03:00
2025-05-12T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
германия
украина
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль."Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне, которую транслировал YouTube-канал Times News.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html
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вооруженные силы украины, германия, украина, в мире, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Германия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, НАТО
Германия продолжит поставлять оружие ВСУ, если конфликт продолжится

МИД ФРГ: Германия продолжит поставки оружия ВСУ при отсутствии прекращения огня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявил в понедельник глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Федеративная республика Германия всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений. К этому есть широкая готовность среди парламентариев. Это также было продемонстрировано в конце срока работы парламента предыдущего созыва, когда мы проявили большую солидарность и показали, что при необходимости мы можем принять еще один пакет помощи на 3 миллиарда евро. И вполне может быть так, что если переговоры не начнутся и не вступит в силу режим прекращения огня, то Германия почти наверняка будет готова предоставить дальнейшие пакеты помощи. У меня нет в этом никаких сомнений", - сказал Вадефуль на пресс-конференции в Лондоне, которую транслировал YouTube-канал Times News.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГерманияУкраинаВ миреСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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