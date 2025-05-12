https://ria.ru/20250512/germanija-2016574850.html

В Германии призвали Украину принять предложение России о переговорах

В Германии призвали Украину принять предложение России о переговорах - РИА Новости, 12.05.2025

В Германии призвали Украину принять предложение России о переговорах

Украина должна принять предложение РФ о переговорах в Стамбуле, не настаивая на сформулированных "коалицией желающих" условиях наподобие 30-дневного прекращения РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:27:00+03:00

2025-05-12T20:27:00+03:00

2025-05-12T20:32:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Украина должна принять предложение РФ о переговорах в Стамбуле, не настаивая на сформулированных "коалицией желающих" условиях наподобие 30-дневного прекращения огня, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Подобно американскому президенту (Дональду) Трампу, партия АдГ также разделяет мнение, что Украина должна принять российское предложение о прямых двусторонних переговорах, которые должны состояться в предстоящий четверг в Турции - даже без предварительно согласованных условий, как это требует так называемая "коалиция желающих" в форме безоговорочного 30-дневного прекращения огня", - сообщил он. По словам Котре, администрация Трампа, по всей видимости, не намерена поддерживать эскалацию или затягивание конфликта на Украине, а напротив - неоднократно и ясно высказывалась за скорейшее прекращение боевых действий и за прямые переговоры. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, штеффен котре, эммануэль макрон