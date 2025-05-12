https://ria.ru/20250512/gazprom-2016528098.html

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку - РИА Новости, 12.05.2025

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку на одну из своих цифровых платформ, сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Косинский, его... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:36:00+03:00

2025-05-12T16:36:00+03:00

2025-05-12T17:29:00+03:00

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку на одну из своих цифровых платформ, сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Косинский, его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube."Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила один терабит в секунду и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду", — уточнил Косинский.Отмечается, что это была одна из крупнейших кибератак в России.Цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн-кинотеатра "Премьер".

https://ria.ru/20250503/moshenniki-2014762226.html

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россия, газпром-медиа холдинг, rutube, нтв (телеканал), общество