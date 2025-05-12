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"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку - РИА Новости, 12.05.2025
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16:36 12.05.2025 (обновлено: 17:29 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gazprom-2016528098.html
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку - РИА Новости, 12.05.2025
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку на одну из своих цифровых платформ, сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Косинский, его... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:36:00+03:00
2025-05-12T17:29:00+03:00
россия
газпром-медиа холдинг
rutube
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общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку на одну из своих цифровых платформ, сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Косинский, его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube."Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила один терабит в секунду и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду", — уточнил Косинский.Отмечается, что это была одна из крупнейших кибератак в России.Цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн-кинотеатра "Премьер".
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россия, газпром-медиа холдинг, rutube, нтв (телеканал), общество
Россия, Газпром-Медиа Холдинг, Rutube, НТВ (телеканал), Общество
"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку

"Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил одну из крупнейших кибератак в РФ

© Getty Images / Witthaya PrasongsinХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Witthaya Prasongsin
Хакер за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" 9 мая отразил крупную кибератаку на одну из своих цифровых платформ, сообщил заместитель гендиректора компании Сергей Косинский, его слова приводятся в сообщении пресс-службы Rutube.
"Девятого мая служба кибербезопасности цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" успешно отразила DDoS-атаку на одну из своих цифровых платформ. Мощность атаки превысила один терабит в секунду и насчитывала более 25 миллионов запросов в секунду", — уточнил Косинский.
Отмечается, что это была одна из крупнейших кибератак в России.
Цифровая платформа обеспечивает работоспособность телеканалов холдинга, спутникового оператора НТВ+ и онлайн-кинотеатра "Премьер".
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