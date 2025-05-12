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ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ - РИА Новости, 12.05.2025
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15:36 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/fsb-2016506905.html
ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ
ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ - РИА Новости, 12.05.2025
ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ
ФСБ России показала на видео крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской объединенной преступной группировки, члены которой были осуждены Мосгорсудом на... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:36:00+03:00
2025-05-12T15:36:00+03:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ФСБ России показала на видео крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской объединенной преступной группировки, члены которой были осуждены Мосгорсудом на длительные сроки.На видео - содержимое крупного схрона, располагавшегося под полом в жилом помещении. Показаны изъятые стволы, патроны, взрывчатка и другое.ФСБ сообщила, что ее сотрудники из принадлежавшего Таганской группировке схрона изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.Мосгорсуд в понедельник приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.Преступную деятельность Таганской ОПГ удалось пресечь в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий ФСБ и СК России.
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Крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, дед хасан (аслан усоян), следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Дед Хасан (Аслан Усоян), Следственный комитет России (СК РФ), Москва
ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ

ФСБ показала на видео изъятый из схрона Таганской ОПГ крупный арсенал

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ФСБ России показала на видео крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской объединенной преступной группировки, члены которой были осуждены Мосгорсудом на длительные сроки.
На видео - содержимое крупного схрона, располагавшегося под полом в жилом помещении. Показаны изъятые стволы, патроны, взрывчатка и другое.
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ФСБ сообщила, что ее сотрудники из принадлежавшего Таганской группировке схрона изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Преступную деятельность Таганской ОПГ удалось пресечь в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий ФСБ и СК России.
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