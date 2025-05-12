ФСБ показала крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской ОПГ
ФСБ показала на видео изъятый из схрона Таганской ОПГ крупный арсенал
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ФСБ России показала на видео крупный арсенал, изъятый из схрона Таганской объединенной преступной группировки, члены которой были осуждены Мосгорсудом на длительные сроки.
На видео - содержимое крупного схрона, располагавшегося под полом в жилом помещении. Показаны изъятые стволы, патроны, взрывчатка и другое.
ФСБ сообщила, что ее сотрудники из принадлежавшего Таганской группировке схрона изъяли более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Преступную деятельность Таганской ОПГ удалось пресечь в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий ФСБ и СК России.
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