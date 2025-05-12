Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник
Правительство ФРГ угрожает РФ санкциями, если огонь не прекратится в понедельник
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус несмотря на то, что Россия уже объявляла перемирие на Украине, а Киев неоднократно его нарушал.
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. При этом Киев в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, отмечал российский лидер. А как сообщило Минобороны РФ, киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие.
"Время идёт. У нас есть еще двенадцать часов до конца этого дня. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей... Когда сегодняшний день закончится, начнется подготовка санкций на уровне политических советников, советников по внешней политике", - заявил Корнелиус в ходе брифинга кабмина в понедельник.
Он добавил, что параллельно с этим началось согласование 17 пакета санкций против России постоянными представителями стран-членов Евросоюза.
"Эти приготовления идут параллельно с переговорами, которые мы сейчас наблюдаем", - добавил Корнелиус.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.