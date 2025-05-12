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Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/frg--2016548870.html
Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник
Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник - РИА Новости, 12.05.2025
Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник
Европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, заявил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:43:00+03:00
2025-05-12T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
киев
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус несмотря на то, что Россия уже объявляла перемирие на Украине, а Киев неоднократно его нарушал. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. При этом Киев в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, отмечал российский лидер. А как сообщило Минобороны РФ, киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие. "Время идёт. У нас есть еще двенадцать часов до конца этого дня. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей... Когда сегодняшний день закончится, начнется подготовка санкций на уровне политических советников, советников по внешней политике", - заявил Корнелиус в ходе брифинга кабмина в понедельник. Он добавил, что параллельно с этим началось согласование 17 пакета санкций против России постоянными представителями стран-членов Евросоюза. "Эти приготовления идут параллельно с переговорами, которые мы сейчас наблюдаем", - добавил Корнелиус. В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
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владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, киев, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Киев, Украина, Россия, В мире
Германия угрожает России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник

Правительство ФРГ угрожает РФ санкциями, если огонь не прекратится в понедельник

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Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус несмотря на то, что Россия уже объявляла перемирие на Украине, а Киев неоднократно его нарушал.
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. При этом Киев в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, отмечал российский лидер. А как сообщило Минобороны РФ, киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие.
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"Время идёт. У нас есть еще двенадцать часов до конца этого дня. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей... Когда сегодняшний день закончится, начнется подготовка санкций на уровне политических советников, советников по внешней политике", - заявил Корнелиус в ходе брифинга кабмина в понедельник.
Он добавил, что параллельно с этим началось согласование 17 пакета санкций против России постоянными представителями стран-членов Евросоюза.
"Эти приготовления идут параллельно с переговорами, которые мы сейчас наблюдаем", - добавил Корнелиус.
В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.
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В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
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Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры с Россией
11 мая, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль МакронКиевУкраинаРоссияВ мире
 
 
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