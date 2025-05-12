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Курский подросток отправил в проект "Лица Победы" фото порноактера - РИА Новости, 12.05.2025
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21:07 12.05.2025 (обновлено: 22:02 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/foto-2016577800.html
Курский подросток отправил в проект "Лица Победы" фото порноактера
Курский подросток отправил в проект "Лица Победы" фото порноактера - РИА Новости, 12.05.2025
Курский подросток отправил в проект "Лица Победы" фото порноактера
Администрация курского Железногорска подала заявление в полицию на отправившего в рамках патриотического проекта фото порноактера подростка, с ним работают... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:07:00+03:00
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железногорск
россия
происшествия
день победы
общество
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Администрация курского Железногорска подала заявление в полицию на отправившего в рамках патриотического проекта фото порноактера подростка, с ним работают силовики, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Лица Победы" Антон Польский. Ранее в свободном доступе в интернете сообщалось, что на мультипанно в курском Железногорске среди портретов героев и фронтовиков оказались фото американского гей*-порноактера Билли Херрингтона. "Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он (подросток – ред.) прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое… В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция", - рассказал собеседник агентства. Мужчина добавил, что ошибка с его стороны была допущена по незнанию этого актера, а подобные фильмы он не смотрит. "Ну вот так вот мы воспитаны, у нас другие ценности, мы другие фильмы смотрим, ну не разбираемся мы в этих американских актерах, поэтому был вот так вот он пропущен", - добавил он. Отмечается, что панно установлено перед зданием местной администрации, а заказчиком были власти города.Комментарием полиции РИА Новости не располагает.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
https://ria.ru/20250512/intsident-2016554574.html
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железногорск , россия, происшествия, день победы, общество
Железногорск , Россия, Происшествия, День Победы, Общество
Курский подросток отправил в проект "Лица Победы" фото порноактера

С подростком, отправившим в проект Лица Победы фото порноактера, работает МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Администрация курского Железногорска подала заявление в полицию на отправившего в рамках патриотического проекта фото порноактера подростка, с ним работают силовики, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Лица Победы" Антон Польский.
Ранее в свободном доступе в интернете сообщалось, что на мультипанно в курском Железногорске среди портретов героев и фронтовиков оказались фото американского гей*-порноактера Билли Херрингтона.
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"Этот проект назывался "Лица Победы", и было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он (подросток – ред.) прислал … была умышленно "застарена", черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое… В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция", - рассказал собеседник агентства.
Мужчина добавил, что ошибка с его стороны была допущена по незнанию этого актера, а подобные фильмы он не смотрит.
"Ну вот так вот мы воспитаны, у нас другие ценности, мы другие фильмы смотрим, ну не разбираемся мы в этих американских актерах, поэтому был вот так вот он пропущен", - добавил он.
Отмечается, что панно установлено перед зданием местной администрации, а заказчиком были власти города.
Комментарием полиции РИА Новости не располагает.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено.
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