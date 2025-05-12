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Сибирский транспортный форум перенесли на 2026 год

Сибирский транспортный форум перенесли на 2026 год - РИА Новости, 12.05.2025

Сибирский транспортный форум перенесли на 2026 год

Ежегодно проводящийся в Новосибирске в конце мая - начале июня Сибирский транспортный форум в этом году не состоится из-за наличия более приоритетных задач, он... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:07:00+03:00

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2025-05-12T10:07:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Ежегодно проводящийся в Новосибирске в конце мая - начале июня Сибирский транспортный форум в этом году не состоится из-за наличия более приоритетных задач, он переносится на 2026 год, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании совета при полпреде президента РФ в СФО с участием глав сибирских регионов. "Хотелось бы объявить, что в связи с тем, что есть более приоритетные задачи… Сибирский транспортный форум в этом году не состоится. Он переносится на следующий год. Туристический форум "Дикоросы" переносится на осень", - сказал Травников. Глава Новосибирской области отметил, что самый главный форум региона – форум технологического развития "Технопром" - состоится в традиционные даты 27-30 августа 2025 года. "Приглашаю вас и ваши команды", - обратился Травников к сибирским губернаторам.

https://ria.ru/20240828/chernyshenko-1968921483.html

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Ольга Фомченкова

новосибирская область, новосибирск, россия, андрей травников, экономика