https://ria.ru/20250512/fitso-2016464527.html

В Словакии назвали дату начала процесса по делу о покушении на Фицо

В Словакии назвали дату начала процесса по делу о покушении на Фицо - РИА Новости, 12.05.2025

В Словакии назвали дату начала процесса по делу о покушении на Фицо

Судебный процесс по делу о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае 2024 года, начнется в начале июля, сообщило новостное агентство... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:57:00+03:00

2025-05-12T12:57:00+03:00

2025-05-12T12:57:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Судебный процесс по делу о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае 2024 года, начнется в начале июля, сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на представителя Специализированного уголовного суда. “Судебный процесс по покушению на председателя правительства Словакии Роберта Фицо должен начаться в филиале Специализированного уголовного суда в городе Банска-Быстрица 8 июля”, - сообщило издание, ссылаясь на представителя суда. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

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Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо