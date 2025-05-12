В Словакии назвали дату начала процесса по делу о покушении на Фицо
TASR: суд по делу о покушении на премьера Словакии Фицо начнется 8 июля
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Судебный процесс по делу о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае 2024 года, начнется в начале июля, сообщило новостное агентство TASR со ссылкой на представителя Специализированного уголовного суда.
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“Судебный процесс по покушению на председателя правительства Словакии Роберта Фицо должен начаться в филиале Специализированного уголовного суда в городе Банска-Быстрица 8 июля”, - сообщило издание, ссылаясь на представителя суда.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.