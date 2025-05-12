ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ
Times: ЕС и Британия на следующей неделе представят пакт об обороне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики, пишет британская газета Times.
По данным издания, в пакте говорится, что Лондон и Брюссель столкнулись с неким решающим моментом и величайшей угрозой за поколение, в частности, в связи с конфликтом на Украине. Серьезность вызова, как утверждается в документе, требует уникального и амбициозного нового соглашения в области безопасности.
"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", — говорится в материале.
По информации газеты, в рамках соглашения Евросоюз согласился с открытостью для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран — членов союза, для участия в миротворческих миссиях и коллективной самообороне европейских государств.
Также документ обязывает обе стороны укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов.
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В рамках соглашения стороны обязаны проводить раз в полгода стратегические консультации в областях, представляющих совместный интерес, в частности, по России, Западным Балканам и Восточной Азии.
Кроме того, по данным издания, документ включает механизм, позволяющий Брюсселю приглашать Лондон к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках Европейского совета.
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