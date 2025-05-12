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ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2025
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00:55 12.05.2025 (обновлено: 07:25 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html
ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ
ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2025
ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ
ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:55:00+03:00
2025-05-12T07:25:00+03:00
великобритания
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
евросоюз
нато
европейский совет
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики, пишет британская газета Times.По данным издания, в пакте говорится, что Лондон и Брюссель столкнулись с неким решающим моментом и величайшей угрозой за поколение, в частности, в связи с конфликтом на Украине. Серьезность вызова, как утверждается в документе, требует уникального и амбициозного нового соглашения в области безопасности."Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", — говорится в материале.По информации газеты, в рамках соглашения Евросоюз согласился с открытостью для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран — членов союза, для участия в миротворческих миссиях и коллективной самообороне европейских государств.Также документ обязывает обе стороны укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов.Издание пишет, что документ предусматривает механизм совместной работы на случай, если США откажутся разрешать действия под эгидой НАТО.В рамках соглашения стороны обязаны проводить раз в полгода стратегические консультации в областях, представляющих совместный интерес, в частности, по России, Западным Балканам и Восточной Азии.Кроме того, по данным издания, документ включает механизм, позволяющий Брюсселю приглашать Лондон к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках Европейского совета.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250512/evropa-2016408439.html
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великобритания, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато, европейский совет, в мире, лондон
Великобритания, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, НАТО, Европейский совет, В мире, Лондон
ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ

Times: ЕС и Британия на следующей неделе представят пакт об обороне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЕС и Великобритания на следующей неделе представят совместный пакт об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики, пишет британская газета Times.
По данным издания, в пакте говорится, что Лондон и Брюссель столкнулись с неким решающим моментом и величайшей угрозой за поколение, в частности, в связи с конфликтом на Украине. Серьезность вызова, как утверждается в документе, требует уникального и амбициозного нового соглашения в области безопасности.
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"Великобритания и ЕС на следующей неделе представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабной сделки, что приведет к самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Брексита", — говорится в материале.
По информации газеты, в рамках соглашения Евросоюз согласился с открытостью для участия Великобритании в общей политике безопасности и обороны ЕС, которая, среди прочего, включает возможность направлять европейские войска, откомандированные от стран — членов союза, для участия в миротворческих миссиях и коллективной самообороне европейских государств.
Также документ обязывает обе стороны укреплять сотрудничество в целях повышения военной мобильности для обеспечения быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и материальной части по европейской территории. Великобритания в рамках соглашения сможет участвовать в любых учениях ЕС по урегулированию кризисов.
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Издание пишет, что документ предусматривает механизм совместной работы на случай, если США откажутся разрешать действия под эгидой НАТО.
В рамках соглашения стороны обязаны проводить раз в полгода стратегические консультации в областях, представляющих совместный интерес, в частности, по России, Западным Балканам и Восточной Азии.
Кроме того, по данным издания, документ включает механизм, позволяющий Брюсселю приглашать Лондон к участию во внутренних встречах ЕС, в том числе в рамках Европейского совета.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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