https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2015614382.html

Невидимый враг. Евросоюз начали разрушать изнутри

Невидимый враг. Евросоюз начали разрушать изнутри - РИА Новости, 12.05.2025

Невидимый враг. Евросоюз начали разрушать изнутри

Число заказов в китайских онлайн-магазинах достигло критической массы и не на шутку обеспокоило власти ЕС. На небольшие покупки утекают миллиарды евро, тогда... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:00:00+03:00

2025-05-12T08:00:00+03:00

2025-05-12T08:02:00+03:00

экономика

технологии

китай

европа

франция

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Число заказов в китайских онлайн-магазинах достигло критической массы и не на шутку обеспокоило власти ЕС. На небольшие покупки утекают миллиарды евро, тогда как местные производители остаются не у дел. В надежде защитить свой рынок Европа грозит интернет-платформам разбирательствами и штрафами.Черная дыраЗа пять лет только во Франции оборот посылок Shein и Temu вырос с пяти до 20% соответствующего сегмента рынка. На тревожную тенденцию обратила внимание газета "Фигаро". Покупкой дешевой одежды, аксессуаров и мебели напрямую в Китае не в меру увлеклись молодые люди 18-25 лет, пишет издание. Согласно исследованию кэшбек-сервиса Joko, за последние два года продажи Shein увеличились на 58%, Temu — на 178.В 2024-м в страну прибыло 800 миллионов посылок, вообще в Европу — почти 4,6 миллиарда. Из КНР — 91%.Дешевая рабочая сила, хорошо выстроенные производственные цепочки и огромные объемы заказов позволяют китайцам устанавливать цены, выгодные и компаниям, и потребителям, а развитие морского и воздушного транспорта делает доставку быстрой и удобной. Каждую ночь порядка 600 широкофюзеляжных самолетов прилетают в ЕС с миллионами заказов, подсчитали французы.В результате лидерами ретейла в Пятой республике оказались Shein и Temu, даже не имеющие собственных бутиков. Их общую годовую выручку оценили в 4,8 миллиарда евро. Для сравнения: у сети Mango — 3,3 миллиарда.Несмотря на определенные неудобства, связанные с невозможностью подержать перед покупкой вещь в руках, интернет-коммерция все популярнее. "Классические формы торговли отмирают, онлайн-формат удобнее", — указывает финансовый аналитик Михаил Беляев.На помощьНеудивительно, что европейские бренды не выдерживают конкуренции. В конце апреля о банкротстве сообщила компания "Дженнифер", выпускающая молодежную одежду."Стремительный рост затрат, снижение покупательной способности, изменения на текстильном рынке и все более агрессивная международная конкуренция сделали нашу бизнес-модель несостоятельной", — пояснили в руководстве. В итоге работы лишится тысяча человек.Государство также остается не у дел — все посылки не превышают по стоимости установленного порога de minimis в 150 евро, а потому не облагаются пошлинами.Беспокойство подогревает торговая политика новой администрации США. По оценке Bloomberg, из-за повышения таможенных сборов импорт для американцев подорожает по меньшей мере на 50% и азиатские поставщики, прежде всего из КНР, усилят давление на и без того перегретый европейский рынок, отмечает глава французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк.Столкнувшись с такими проблемами, бизнес ищет защиты и требует изменения правил. В Министерстве бюджета, государственных счетов и гражданской администрации Франции настаивают на "скорейшем введении на европейском уровне механизма взимания платы за обработку каждой небольшой посылки". Однако это компетенция Брюсселя, а ближайшие реформы запланированы на 2028-й, уточняет "Фигаро".Эксперты считают вполне вероятным снижение или даже отмену беспошлинного порога, однако расходятся во мнении относительно эффективности такой меры."Если это коснется только посылок из КНР, то придумают обходные схемы. Изменить страну происхождения товара, например, несложно", — говорит Беляев. По его словам, основные проблемы создают ЕС не обычные потребители, а собственные ретейлеры, дробящие заказы на множество мелких, чтобы избежать пошлин. Бизнесмены в любом случае продолжат искать способы уклонения от ограничений.Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин не исключает и прямых санкций против КНР. "В целом это может сработать, но политика изоляционизма и протекционизма приведет к тому, что глобальная экономическая система распадется на отдельные экономические зоны", — уверен он.Самооборона в действииПока же европейские СМИ готовят расследования эксплуатации рабочих в Китае и объясняют, чем опасны "неизвестно как изготовленные" товары. Так, Видьют Шринивасан, генеральный директор компании Entrupy, специализирующейся на проверке подлинности предметов роскоши, советует избегать покупки аналогов известных брендов — подделки могут угрожать здоровью. Более 60% фальсификата, подвергшегося экспертизе, содержали вредные химические вещества, в частности мышьяк и свинец.Следующий возможный шаг — дополнительные антидемпинговые разбирательства и санкции, добавляет Беляев. Однако полностью отгородиться от производителей из КНР не выйдет — ЕС не в состоянии перейти на самообеспечение. Да и как рынок сбыта Китай — один из крупнейших."И в лучшие времена ЕС жил за счет экспорта дорогой продукции, а сейчас покупательная способность европейцев снизилась, люди экономят и не могут поддержать местные компании в должной мере", — подчеркивает эксперт. Кроме того, сильна зависимость от ресурсов, в частности топлива и редкоземельных металлов. Значит, несмотря на громкую риторику, придется искать компромисс и способы сотрудничества.

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

https://ria.ru/20250417/gaz-2011654087.html

https://ria.ru/20250415/platezhi-2011174011.html

китай

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экономика, технологии, китай, европа, франция, евросоюз