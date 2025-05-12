https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html

На Украине раскрыли, чего Европа боится на самом деле

На Украине раскрыли, чего Европа боится на самом деле - РИА Новости, 12.05.2025

На Украине раскрыли, чего Европа боится на самом деле

Европа боится, что Россия и США поделят ее словно Африку 200 лет назад, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Politeka". РИА Новости, 12.05.2025

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа боится, что Россия и США поделят ее словно Африку 200 лет назад, заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала "Politeka"."За столом, где будет решаться будущее украино-российской войны, будут решаться и вопросы тарифов международной торговли, и реальные зоны экономического и политического влияния. Европа не хочет, чтоб ее делили, как Африку 200 лет назад <…>. Если США и Россия договорятся, это будет означать, что часть Европы окажется под неформальным влиянием России, а часть – под американским влиянием", — сказал он.По словам эксперта, лидеры стран ЕС визитами в Киев пытаются показать, что Европа остается влиятельным игроком и определяет будущее Украины.В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести санкции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html

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