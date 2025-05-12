https://ria.ru/20250512/estoniya-2016404424.html

В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян

В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян - РИА Новости, 12.05.2025

В Эстонии выявили рекордную миграцию россиян

В Эстонии наблюдается рекордное снижение количества приезжих россиян при увеличении среди них числа покидающих прибалтийскую республику, заявил ведущий аналитик РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T01:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Эстонии наблюдается рекордное снижение количества приезжих россиян при увеличении среди них числа покидающих прибалтийскую республику, заявил ведущий аналитик Статистического управления Эстонии Кристьян Эрик Лоик в исследовании."Если в прошлом году в Эстонию прибыло 600 граждан России, то в 2019 году, например, около 1700. При этом впервые за двадцать лет чистая миграция российских граждан оказалась отрицательной. Миграция обладателей неопределенного гражданства, то есть. серых паспортов, также значительно сократилась: в 2015 году прибыло около 500 человек, а в 2024 году — менее 200", — указано в публикации.Лоик уточнил, что наибольший рост количества мигрантов наблюдается среди граждан Индии, Молдавии, Пакистана и Узбекистана.Ранее МИД России заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Президент России Владимир Путин отметил, что русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html

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