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"Мальчик для битья": СМИ раскрыли коварный план ЕС

"Мальчик для битья": СМИ раскрыли коварный план ЕС - РИА Новости, 12.05.2025

"Мальчик для битья": СМИ раскрыли коварный план ЕС

Европа убеждает Москву продолжать бои, чтобы раздувать у себя "российскую угрозу", а Украине предлагает быть мальчиком для битья, сообщил словацкий портал... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:06:00+03:00

2025-05-12T23:06:00+03:00

2025-05-12T23:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа убеждает Москву продолжать бои, чтобы раздувать у себя "российскую угрозу", а Украине предлагает быть мальчиком для битья, сообщил словацкий портал Slovo."Европейские "миротворцы" убеждают Москву продолжать бои: им нужно дальше поставлять Киеву оружие и раздувать у себя "российскую угрозу". Украине же предлагается быть мальчиком для битья", — говорится в публикации.В статье отмечается, что своим предложением о перемирии Запад "хитрит" не с Россией, а с Украиной.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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