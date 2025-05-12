Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине
Ведущие страны ЕС поддержали прекращение огня на Украине после встречи в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи в Лондоне заявили, что поддерживают "полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней" на Украине.
"Мы приветствуем мирные усилия, предпринимаемые под руководством США, и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе... Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании по итогам встречи.
Министры также заявили, что их страны намерены далее поставлять Украине вооружения и боеприпасы и привержены предоставлению Украине "гарантий безопасности".
"Это включает в себя изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.