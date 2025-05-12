Рейтинг@Mail.ru
Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/es-2016561597.html
Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине
Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине
Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи в Лондоне заявили,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:36:00+03:00
2025-05-12T18:36:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
владимир путин
владимир зеленский
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи в Лондоне заявили, что поддерживают "полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней" на Украине. "Мы приветствуем мирные усилия, предпринимаемые под руководством США, и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе... Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании по итогам встречи. Министры также заявили, что их страны намерены далее поставлять Украине вооружения и боеприпасы и привержены предоставлению Украине "гарантий безопасности". "Это включает в себя изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил", - говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html
https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин, владимир зеленский, кайя каллас, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Кайя Каллас, Евросоюз
Ведущие страны ЕС поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине

Ведущие страны ЕС поддержали прекращение огня на Украине после встречи в Лондоне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи в Лондоне заявили, что поддерживают "полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней" на Украине.
"Мы приветствуем мирные усилия, предпринимаемые под руководством США, и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе... Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Великобритании по итогам встречи.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
11 мая, 10:47
Министры также заявили, что их страны намерены далее поставлять Украине вооружения и боеприпасы и привержены предоставлению Украине "гарантий безопасности".
"Это включает в себя изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад
Вчера, 16:28
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала