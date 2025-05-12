В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников
В шествии "Бессмертного полка" в Ереване приняли участие более 10 тысяч человек
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники акции "Бессмертный полк" в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции.
"Девятого мая в Ереване состоялось традиционное победное шествие "Бессмертного Полка", посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое завершилось церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы. В этом году в акции приняли участие рекордное количество людей: более 10 тысяч человек, что подчеркивает глубокую память и уважение жителей Армении к подвигу советского народа в годы войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местной историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк" в соцсети Facebook*.
Организаторы акции отметили, что праздник был насыщен концертной программой, культурными мероприятиями и выступлениями различных танцевальных коллективов.
"Участники шествия пронесли портреты своих героических предков, отдавая дань их мужеству и жертвенности. Мероприятие еще раз продемонстрировало единство поколений и важность сохранения исторической правды о Великой Победе", - уточнили в историко-культурной общественной организации.
В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Ханферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян).
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