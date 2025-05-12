Рейтинг@Mail.ru
В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:46 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/erevan-2016580140.html
В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников
В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников - РИА Новости, 12.05.2025
В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:46:00+03:00
2025-05-12T21:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ереван
армения
россия
сергей худяков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155339/16/1553391623_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_599f074724b6e6120b364546d8550da5.jpg
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции. "Девятого мая в Ереване состоялось традиционное победное шествие "Бессмертного Полка", посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое завершилось церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы. В этом году в акции приняли участие рекордное количество людей: более 10 тысяч человек, что подчеркивает глубокую память и уважение жителей Армении к подвигу советского народа в годы войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местной историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк" в соцсети Facebook*. Организаторы акции отметили, что праздник был насыщен концертной программой, культурными мероприятиями и выступлениями различных танцевальных коллективов. "Участники шествия пронесли портреты своих героических предков, отдавая дань их мужеству и жертвенности. Мероприятие еще раз продемонстрировало единство поколений и важность сохранения исторической правды о Великой Победе", - уточнили в историко-культурной общественной организации. В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Ханферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html
ереван
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155339/16/1553391623_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7687e785767ca51cadf301ead2cc9dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, армения, россия, сергей худяков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван, Армения, Россия, Сергей Худяков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников

В шествии "Бессмертного полка" в Ереване приняли участие более 10 тысяч человек

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Ереване
Участники акции Бессмертный полк в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции.
"Девятого мая в Ереване состоялось традиционное победное шествие "Бессмертного Полка", посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое завершилось церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы. В этом году в акции приняли участие рекордное количество людей: более 10 тысяч человек, что подчеркивает глубокую память и уважение жителей Армении к подвигу советского народа в годы войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местной историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк" в соцсети Facebook*.
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов
3 мая, 23:17
Организаторы акции отметили, что праздник был насыщен концертной программой, культурными мероприятиями и выступлениями различных танцевальных коллективов.
"Участники шествия пронесли портреты своих героических предков, отдавая дань их мужеству и жертвенности. Мероприятие еще раз продемонстрировало единство поколений и важность сохранения исторической правды о Великой Победе", - уточнили в историко-культурной общественной организации.
В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Ханферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На шествии Бессмертного полка в Ереване развевается огромная георгиевская лента - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Бессмертный полк" развернул огромную Георгиевскую ленту в Ереване
9 мая, 14:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕреванАрменияРоссияСергей Худяков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала