https://ria.ru/20250512/erevan-2016580140.html

В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников

В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников - РИА Новости, 12.05.2025

В Ереване шествие "Бессмертного полка" собрало рекордное число участников

Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T21:46:00+03:00

2025-05-12T21:46:00+03:00

2025-05-12T21:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ереван

армения

россия

сергей худяков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Ереване 9 мая, что стало рекордом, сообщили организаторы акции. "Девятого мая в Ереване состоялось традиционное победное шествие "Бессмертного Полка", посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое завершилось церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню в Парке Победы. В этом году в акции приняли участие рекордное количество людей: более 10 тысяч человек, что подчеркивает глубокую память и уважение жителей Армении к подвигу советского народа в годы войны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице местной историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк" в соцсети Facebook*. Организаторы акции отметили, что праздник был насыщен концертной программой, культурными мероприятиями и выступлениями различных танцевальных коллективов. "Участники шествия пронесли портреты своих героических предков, отдавая дань их мужеству и жертвенности. Мероприятие еще раз продемонстрировало единство поколений и важность сохранения исторической правды о Великой Победе", - уточнили в историко-культурной общественной организации. В годы Великой Отечественной войны героями Советского Союза стали 109 представителей армянского народа. Среди крупнейших военачальников эпохи Второй мировой войны - дважды Герой Советского Союза, маршал Иван (Ованес) Баграмян, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Ханферянц), адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Тер-Исаакян).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html

https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html

ереван

армения

россия

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ереван, армения, россия, сергей худяков, 80-летие победы в великой отечественной войне