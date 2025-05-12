https://ria.ru/20250512/erdogan-2016567306.html

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими - РИА Новости, 12.05.2025

Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье по урегулированию конфликта на РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:21:00+03:00

2025-05-12T19:21:00+03:00

2025-05-12T19:34:00+03:00

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье по урегулированию конфликта на Украине были всеобъемлющими."Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным. Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.

https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

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в мире, украина, турция, владимир путин, россия