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Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими - РИА Новости, 12.05.2025
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье по урегулированию конфликта на РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:21:00+03:00
2025-05-12T19:21:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в воскресенье по урегулированию конфликта на Украине были всеобъемлющими."Вчерашний день был очень насыщенным с точки зрения телефонной дипломатии. Мы провели переговоры с президентом Франции господином (Эммануэлем) Макроном, а затем провели обстоятельный телефонный разговор с президентом России господином (Владимиром) Путиным. Мы обсудили с господином Путиным множество важных вопросов, включая прекращение продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.
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В мире, Украина, Турция, Владимир Путин, Россия
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в воскресенье всеобъемлющими
Эрдоган заявил, что его переговоры с Путиным 11 мая были всеобъемлющими