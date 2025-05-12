Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:12 12.05.2025 (обновлено: 03:14 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/ekvador-2016406311.html
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы - РИА Новости, 12.05.2025
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:12:00+03:00
2025-05-12T03:14:00+03:00
россия
эквадор
кито
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155638/17/1556381735_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_c1d66e5b8583d4abc9e2ce1b4e42daec.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. "Мы провели серию мероприятий в Гуаякиле, посвященных Дню Победы. Я прочитал лекцию для более 100 студентов Университета Гуаякиля. Они слушали меня с большим интересом. Я рассказал им малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о днях непрекращающихся бомбежек и потерянных человеческих жизнях. Студенты слушали, затаив дыхание, впитывали новую для себя информацию, которая отличается от той, что они знали раньше", - сказал Спринчан. Кроме того, в Гуаякиле прошел торжественный концерт в Доме культуры, на который собрались более 200 человек. По словам Спринчана, местные СМИ проявили большой интерес к позиции России о событиях военных лет, что особенно важно на фоне попыток переписать историю, которые предпринимаются в мире. В центре Кито прошла акция "Бессмертный полк", набравшая свыше 400 человек, что стало рекордом. По словам посла, люди заполнили весь квартал, где расположено посольство. На пятницу в столице Эквадора запланирован концерт национального симфонического оркестра, где будут исполнены песни военных лет и Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.
https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html
https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html
россия
эквадор
кито
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155638/17/1556381735_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_69f33e699539017c540bf93a2995db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эквадор, кито, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Эквадор, Кито, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы

Посол России в Эквадоре прочитал лекцию о ВОВ в Университете Гуаякиля

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииВладимир Спринчан
Владимир Спринчан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Владимир Спринчан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан.
"Мы провели серию мероприятий в Гуаякиле, посвященных Дню Победы. Я прочитал лекцию для более 100 студентов Университета Гуаякиля. Они слушали меня с большим интересом. Я рассказал им малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о днях непрекращающихся бомбежек и потерянных человеческих жизнях. Студенты слушали, затаив дыхание, впитывали новую для себя информацию, которая отличается от той, что они знали раньше", - сказал Спринчан.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Эквадор планирует провести памятные акции в честь 80-летия Победы
7 февраля, 16:46
Кроме того, в Гуаякиле прошел торжественный концерт в Доме культуры, на который собрались более 200 человек.
По словам Спринчана, местные СМИ проявили большой интерес к позиции России о событиях военных лет, что особенно важно на фоне попыток переписать историю, которые предпринимаются в мире.
В центре Кито прошла акция "Бессмертный полк", набравшая свыше 400 человек, что стало рекордом. По словам посла, люди заполнили весь квартал, где расположено посольство.
На пятницу в столице Эквадора запланирован концерт национального симфонического оркестра, где будут исполнены песни военных лет и Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.
Ноты - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Эквадорский оркестр исполнит Ленинградскую симфонию к 80-летию Победы
5 апреля, 15:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЭквадорКитоВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала