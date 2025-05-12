https://ria.ru/20250512/ekvador-2016406311.html
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы - РИА Новости, 12.05.2025
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:12:00+03:00
2025-05-12T03:12:00+03:00
2025-05-12T03:14:00+03:00
россия
эквадор
кито
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. "Мы провели серию мероприятий в Гуаякиле, посвященных Дню Победы. Я прочитал лекцию для более 100 студентов Университета Гуаякиля. Они слушали меня с большим интересом. Я рассказал им малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о днях непрекращающихся бомбежек и потерянных человеческих жизнях. Студенты слушали, затаив дыхание, впитывали новую для себя информацию, которая отличается от той, что они знали раньше", - сказал Спринчан. Кроме того, в Гуаякиле прошел торжественный концерт в Доме культуры, на который собрались более 200 человек. По словам Спринчана, местные СМИ проявили большой интерес к позиции России о событиях военных лет, что особенно важно на фоне попыток переписать историю, которые предпринимаются в мире. В центре Кито прошла акция "Бессмертный полк", набравшая свыше 400 человек, что стало рекордом. По словам посла, люди заполнили весь квартал, где расположено посольство. На пятницу в столице Эквадора запланирован концерт национального симфонического оркестра, где будут исполнены песни военных лет и Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.
https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html
https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эквадор, кито, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Эквадор, Кито, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы
Посол России в Эквадоре прочитал лекцию о ВОВ в Университете Гуаякиля