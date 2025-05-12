https://ria.ru/20250512/ekvador-2016406311.html

Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы

Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы - РИА Новости, 12.05.2025

Посольство России в Эквадоре проводит серию мероприятий в честь Дня Победы

Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:12:00+03:00

2025-05-12T03:12:00+03:00

2025-05-12T03:14:00+03:00

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в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Эквадоре проводит целую серию мероприятий в честь Дня Победы в разных городах страны, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан. "Мы провели серию мероприятий в Гуаякиле, посвященных Дню Победы. Я прочитал лекцию для более 100 студентов Университета Гуаякиля. Они слушали меня с большим интересом. Я рассказал им малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о днях непрекращающихся бомбежек и потерянных человеческих жизнях. Студенты слушали, затаив дыхание, впитывали новую для себя информацию, которая отличается от той, что они знали раньше", - сказал Спринчан. Кроме того, в Гуаякиле прошел торжественный концерт в Доме культуры, на который собрались более 200 человек. По словам Спринчана, местные СМИ проявили большой интерес к позиции России о событиях военных лет, что особенно важно на фоне попыток переписать историю, которые предпринимаются в мире. В центре Кито прошла акция "Бессмертный полк", набравшая свыше 400 человек, что стало рекордом. По словам посла, люди заполнили весь квартал, где расположено посольство. На пятницу в столице Эквадора запланирован концерт национального симфонического оркестра, где будут исполнены песни военных лет и Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича.

https://ria.ru/20250207/ekvador-1998017496.html

https://ria.ru/20250405/ekvador-2009534587.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эквадор, кито, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне