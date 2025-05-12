https://ria.ru/20250512/ekonomika-2016415261.html
Российский рынок начал утро с сильного роста
Российский рынок начал утро с сильного роста - РИА Новости, 12.05.2025
Российский рынок начал утро с сильного роста
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника - на 2,13%, поднимаясь выше 2900 пунктов впервые со 2 мая, следует из данных Московской... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:10:00+03:00
2025-05-12T07:10:00+03:00
2025-05-12T07:17:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника - на 2,13%, поднимаясь выше 2900 пунктов впервые со 2 мая, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 2,13%, до 2 911,58 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
https://ria.ru/20250508/rynok-2015847957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок начал утро с сильного роста
Российский рынок акций на старте торгов поднимается выше 2900 пунктов