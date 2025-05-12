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Египет высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
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14:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/egipet-2016485748.html
Египет высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле
Египет высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
Египет высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле
Египет высоко оценивает предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая, сообщило... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:17:00+03:00
2025-05-12T14:17:00+03:00
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КАИР, 12 мая - РИА Новости. Египет высоко оценивает предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая, сообщило египетское министерство иностранных дел. "Арабская Республика Египет высоко оценивает конструктивные дипломатические усилия и контакты, направленные на мирное решение украинского кризиса, и предложение российской стороны о проведении прямых переговоров с Украиной 15 мая", - говорится в заявлении МИД Египта. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции.
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в мире, россия, украина, египет, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Египет, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Египет высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле

МИД Египта высоко оценил предложение Путина о переговорах с Украиной 15 мая

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
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КАИР, 12 мая - РИА Новости. Египет высоко оценивает предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая, сообщило египетское министерство иностранных дел.
"Арабская Республика Египет высоко оценивает конструктивные дипломатические усилия и контакты, направленные на мирное решение украинского кризиса, и предложение российской стороны о проведении прямых переговоров с Украиной 15 мая", - говорится в заявлении МИД Египта.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции.
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