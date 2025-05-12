https://ria.ru/20250512/efimov-2016496817.html

Ефимов: в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры

Ефимов: в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры - РИА Новости, 12.05.2025

Ефимов: в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры

В Филимонковском районе в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, власти города уже утвердили... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:02:00+03:00

2025-05-12T15:02:00+03:00

2025-05-12T15:02:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Филимонковском районе в Новой Москве построят шесть объектов социнфраструктуры общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, власти города уже утвердили соответствующий проект планировки для территории площадью 334 гектара, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Качественная инфраструктура – один из важнейших факторов создания комфортной городской среды. Согласно проекту планировки территории, в Филимонковском районе предполагается строительство шести новых социальных объектов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. В частности, в районе появятся три образовательных комплекса, два детских сада и поликлиника. Благодаря этому в городе создадут дополнительные 3250 школьных и 1650 дошкольных мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекс столицы.В частности, указывается в сообщении, в Филимонковском районе появится детско-взрослая поликлиника на 20 тысяч квадратных метров. Всего же к строительству в нем запланировано 2,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20250512/efimov-2015636473.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)