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На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком - РИА Новости, 12.05.2025
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16:07 12.05.2025
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На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком - РИА Новости, 12.05.2025
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком
ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:07:00+03:00
2025-05-12T16:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. "Произошло ДТП с участием самосвала и манипулятора. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник. Как видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-каналах, грузовой автомобиль лежит на боку поперек дороги. Предположительно, он перевозил песок, который высыпался при опрокидывании на проезжую часть. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается об аварии с участием нескольких автомобилей на улице Подольских Курсантов в районе дома 9Б, строение 1. На месте работают оперативные службы. Движение в направлении Липецкой улицы и Дорожной улицы осуществляется по одной полосе из двух.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком

На юге Москвы самосвал с песком попал в ДТП с манипулятором и опрокинулся

© Агентство "Москва"/TelegramДТП с участием самосвала и манипулятора на юге Москвы
ДТП с участием самосвала и манипулятора на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Агентство "Москва"/Telegram
ДТП с участием самосвала и манипулятора на юге Москвы
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
«
"Произошло ДТП с участием самосвала и манипулятора. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник.
Как видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-каналах, грузовой автомобиль лежит на боку поперек дороги. Предположительно, он перевозил песок, который высыпался при опрокидывании на проезжую часть.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается об аварии с участием нескольких автомобилей на улице Подольских Курсантов в районе дома 9Б, строение 1. На месте работают оперативные службы. Движение в направлении Липецкой улицы и Дорожной улицы осуществляется по одной полосе из двух.
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