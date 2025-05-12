https://ria.ru/20250512/dtp-2016516363.html
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком - РИА Новости, 12.05.2025
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком
ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:07:00+03:00
2025-05-12T16:07:00+03:00
2025-05-12T16:07:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. "Произошло ДТП с участием самосвала и манипулятора. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник. Как видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-каналах, грузовой автомобиль лежит на боку поперек дороги. Предположительно, он перевозил песок, который высыпался при опрокидывании на проезжую часть. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается об аварии с участием нескольких автомобилей на улице Подольских Курсантов в районе дома 9Б, строение 1. На месте работают оперативные службы. Движение в направлении Липецкой улицы и Дорожной улицы осуществляется по одной полосе из двух.
https://ria.ru/20241030/peterburg-1980949486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юге Москвы опрокинулся самосвал с песком
На юге Москвы самосвал с песком попал в ДТП с манипулятором и опрокинулся
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ДТП с участием самосвала и манипулятора произошло на юге Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
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"Произошло ДТП с участием самосвала и манипулятора. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник.
Как видно на видеозаписи, опубликованной в Telegram-каналах, грузовой автомобиль лежит на боку поперек дороги. Предположительно, он перевозил песок, который высыпался при опрокидывании на проезжую часть.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается об аварии с участием нескольких автомобилей на улице Подольских Курсантов в районе дома 9Б, строение 1. На месте работают оперативные службы. Движение в направлении Липецкой улицы и Дорожной улицы осуществляется по одной полосе из двух.