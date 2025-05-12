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В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира

В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира - РИА Новости, 12.05.2025

В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и двух маршруток в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:43:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и двух маршруток в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "По оперативной информации, 12.05.2025 около 11.45 (12.45 мск) в городе Калининграде на улице Черняховского, 15 произошло столкновение автомобиля BMW и двух маршрутных такси. В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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происшествия, калининград, россия, дтп, гаи