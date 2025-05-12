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В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира - РИА Новости, 12.05.2025
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15:43 12.05.2025 (обновлено: 15:46 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/dtp-2016508899.html
В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира
В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира - РИА Новости, 12.05.2025
В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира
Два человека пострадали при столкновении автомобиля и двух маршруток в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:43:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и двух маршруток в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "По оперативной информации, 12.05.2025 около 11.45 (12.45 мск) в городе Калининграде на улице Черняховского, 15 произошло столкновение автомобиля BMW и двух маршрутных такси. В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, калининград, россия, дтп, гаи
Происшествия, Калининград, Россия, ДТП, ГАИ
В ДТП с двумя маршрутками в Калининграде пострадали два пассажира

ГАИ: при столкновении авто с двумя маршрутками в Калининграде пострадали двое

© Госавтоинспекция 39/TelegramДТП на улице Черняховского в Калининграде
ДТП на улице Черняховского в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Госавтоинспекция 39/Telegram
ДТП на улице Черняховского в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении автомобиля и двух маршруток в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"По оперативной информации, 12.05.2025 около 11.45 (12.45 мск) в городе Калининграде на улице Черняховского, 15 произошло столкновение автомобиля BMW и двух маршрутных такси. В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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