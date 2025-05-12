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Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 12.05.2025 (обновлено: 18:44 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/dron-2016554995.html
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке - РИА Новости, 12.05.2025
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке
Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:59:00+03:00
2025-05-12T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
рыльск
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают в агонии бить по жилым домам. Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся. К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из поселка в Курск", — написал он.Хинштейн призвал мирных граждан в целях безопасности воздержаться от поездок в приграничье. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, накануне вечером украинские боевики нанесли удар по Рыльску. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Гостиница на въезде в город получила серьезные повреждения, взрывной волной задело несколько частных домов и автомобилей.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
глушковский район
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курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Рыльск
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке

Хинштейн: FPV-дрон ВСУ уничтожил дом в поселке Глушково Курской области

© Александр Хинштейн/TelegramFPV-дрон ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области
FPV-дрон ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Александр Хинштейн/Telegram
FPV-дрон ВСУ атаковал поселок Глушково в Курской области
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают в агонии бить по жилым домам. Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся. К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из поселка в Курск", — написал он.
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Хинштейн призвал мирных граждан в целях безопасности воздержаться от поездок в приграничье.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, накануне вечером украинские боевики нанесли удар по Рыльску. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Гостиница на въезде в город получила серьезные повреждения, взрывной волной задело несколько частных домов и автомобилей.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествияРыльск
 
 
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