https://ria.ru/20250512/dron-2016554995.html
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке - РИА Новости, 12.05.2025
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке
Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:59:00+03:00
2025-05-12T17:59:00+03:00
2025-05-12T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
рыльск
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают в агонии бить по жилым домам. Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся. К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из поселка в Курск", — написал он.Хинштейн призвал мирных граждан в целях безопасности воздержаться от поездок в приграничье. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, накануне вечером украинские боевики нанесли удар по Рыльску. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Гостиница на въезде в город получила серьезные повреждения, взрывной волной задело несколько частных домов и автомобилей.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, рыльск
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Рыльск
Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке
Хинштейн: FPV-дрон ВСУ уничтожил дом в поселке Глушково Курской области