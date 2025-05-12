https://ria.ru/20250512/dron-2016554995.html

Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке

Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке - РИА Новости, 12.05.2025

Дрон ВСУ уничтожил жилой дом в курском поселке

Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:59:00+03:00

2025-05-12T17:59:00+03:00

2025-05-12T18:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

рыльск

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал поселок Глушково в Курской области, уничтожен дом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."ВСУ продолжают в агонии бить по жилым домам. Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся. К счастью, пострадавших нет: жители домов ранее выехали из поселка в Курск", — написал он.Хинштейн призвал мирных граждан в целях безопасности воздержаться от поездок в приграничье. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, накануне вечером украинские боевики нанесли удар по Рыльску. Пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Гостиница на въезде в город получила серьезные повреждения, взрывной волной задело несколько частных домов и автомобилей.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

глушковский район

рыльск

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курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, рыльск