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В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 12.05.2025 (обновлено: 15:47 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/dron-2016509090.html
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 12.05.2025
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:43:00+03:00
2025-05-12T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон ВСУ атаковал автомобиль местных жителей возле села Покровское Токмакского муниципального округа. Противник продолжает террор против гражданского населения", - сказал Рогов. По его словам, погибших и пострадавших нет.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Рогов: дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль у запорожского села Покровское

© Фото : Владимир Рогов/TelegramУдар беспилотником по автомобилю со стороны ВСУ возле населённого пункта Покровское Токмакского МО
Удар беспилотником по автомобилю со стороны ВСУ возле населённого пункта Покровское Токмакского МО - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Удар беспилотником по автомобилю со стороны ВСУ возле населённого пункта Покровское Токмакского МО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Дрон ВСУ атаковал автомобиль местных жителей возле села Покровское Токмакского муниципального округа. Противник продолжает террор против гражданского населения", - сказал Рогов.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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