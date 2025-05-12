https://ria.ru/20250512/dron-2016509090.html
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 12.05.2025
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:43:00+03:00
2025-05-12T15:43:00+03:00
2025-05-12T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Дрон ВСУ атаковал автомобиль местных жителей возле села Покровское Токмакского муниципального округа. Противник продолжает террор против гражданского населения", - сказал Рогов. По его словам, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
Рогов: дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль у запорожского села Покровское