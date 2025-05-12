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Российские военные применили против ВСУ новый дрон-трансформер
Российские военные применили против ВСУ новый дрон-трансформер - РИА Новости, 12.05.2025
Российские военные применили против ВСУ новый дрон-трансформер
Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:21:00+03:00
2025-05-12T10:21:00+03:00
2025-05-12T10:52:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", передает корреспондент РИА Новости. "Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла". Состоит оно из 5 дронов… и сама сборная рама, которая так же изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по ее краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора. В центре рамы устанавливается пятый дрон, он и является, так сказать, компьютером, мозгом, видеопередатчиком и камерой для данного изделия", - сообщил РИА Новости военный техник лаборатории БПЛА с позывным "Мультик". "Вобла" способна поднимать вес от 7 килограмм и предназначена, как правило, для несения противотанковых мин, а также других тяжелых взрывных устройств. Дрон применяется для сноса пунктов управления БПЛА противника и уничтожения долговременных огневых точек. "Данное изделие нам позволяет наносить точечные и мощные удары", - сказал офицер. Оператор БПЛА не нуждается в серьезной дополнительной подготовке для работы с дроном-трансформером "Вобла". На сборку одного многосоставного тяжелого дрона у лаборатории уходят одни сутки. С помощью дрона "Вобла" были успешно ликвидированы укрепленные огневые точки ВСУ у Антоновского моста под Херсоном.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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Боец полевой лаборатории БПЛА о применении нового FPV-дрона-трансформера "Вобла"
Российские военнослужащие применили против ВСУ новый FPV-дрон-трансформер "Вобла", передает корреспондент РИА Новости.
Сделали это бойцы полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
2025-05-12T10:21
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PT1M35S
РИА Новости
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Российские военные применили против ВСУ новый дрон-трансформер
Бойцы "Днепра" сконструировали и применили ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла"