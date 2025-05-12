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В Иркутской области подтопило три жилых дома и 12 участков - РИА Новости, 12.05.2025
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10:10 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dom-2016432969.html
В Иркутской области подтопило три жилых дома и 12 участков
В Иркутской области подтопило три жилых дома и 12 участков - РИА Новости, 12.05.2025
В Иркутской области подтопило три жилых дома и 12 участков
В поселке Токма на реке Непа подтоплены три жилых дома и 12 участков, также в воде оказались участки в ряде поселков на реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:10:00+03:00
2025-05-12T10:10:00+03:00
происшествия
жилье
иркутская область
катангский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
паводки в россии — 2025
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В поселке Токма на реке Непа подтоплены три жилых дома и 12 участков, также в воде оказались участки в ряде поселков на реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. На севере Иркутской области в Катангском районе из-за интенсивного снеготаяния и большого притока талых вод повышается уровень воды в реках. Река Непа, на берегу которой расположен поселок Токма, 8 мая поднялась выше критического уровня, который составляет 510 сантиметров. "В населенном пункте Токма подтоплены 3 жилых дома, 12 приусадебных участков", - говорится в сообщении. Также отмечается, что из-за подъема реки Нижняя Тунгуска в поселке Подволошино частично подтоплены 4 приусадебных участка, в Преображенке - 27 участков, в Ереме - 1 участок. По данным Иркутского гидрометцентра, 12 мая на Нижней Тунгуске продолжится повышение уровня, возможно дальнейшее подтопление пониженных участков местности. Жителям поселков оказывается адресная помощь, развернуты пункты временного размещения. В постоянной готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России.
https://ria.ru/20250505/ishim-2015000847.html
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происшествия, жилье, иркутская область, катангский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, паводки в россии — 2025
Происшествия, Жилье, Иркутская область, Катангский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Паводки в России — 2025
В Иркутской области подтопило три жилых дома и 12 участков

В поселке Токма в Иркутской области подтопило 3 жилых дома и 12 участков

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкВ Иркутской области начались весенние паводки
В Иркутской области начались весенние паводки - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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В Иркутской области начались весенние паводки. Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В поселке Токма на реке Непа подтоплены три жилых дома и 12 участков, также в воде оказались участки в ряде поселков на реке Нижняя Тунгуска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
На севере Иркутской области в Катангском районе из-за интенсивного снеготаяния и большого притока талых вод повышается уровень воды в реках. Река Непа, на берегу которой расположен поселок Токма, 8 мая поднялась выше критического уровня, который составляет 510 сантиметров.
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"В населенном пункте Токма подтоплены 3 жилых дома, 12 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за подъема реки Нижняя Тунгуска в поселке Подволошино частично подтоплены 4 приусадебных участка, в Преображенке - 27 участков, в Ереме - 1 участок.
По данным Иркутского гидрометцентра, 12 мая на Нижней Тунгуске продолжится повышение уровня, возможно дальнейшее подтопление пониженных участков местности. Жителям поселков оказывается адресная помощь, развернуты пункты временного размещения. В постоянной готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России.
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ПроисшествияЖильеИркутская областьКатангский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПаводки в России — 2025
 
 
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