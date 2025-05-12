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Эксперт назвал условие для закрепления доллара ниже 80 рублей - РИА Новости, 12.05.2025
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23:46 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dollar-2016586263.html
Эксперт назвал условие для закрепления доллара ниже 80 рублей
Эксперт назвал условие для закрепления доллара ниже 80 рублей - РИА Новости, 12.05.2025
Эксперт назвал условие для закрепления доллара ниже 80 рублей
Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией рынка на заявления президента США Дональда... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:46:00+03:00
2025-05-12T23:46:00+03:00
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дональд трамп
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арикапитал
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией рынка на заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по Украине в Стамбуле, закрепление курса ниже 80 рублей возможно в случае позитивного развития ситуации вокруг переговоров, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Трамп ранее в понедельник заявил, что раздумывает о том, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. Также он выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг. На этом фоне расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал в понедельник ниже 80 рублей: к 18.42 мск терял 1,32 рубля, до 80,01 рубля, а ранее максимально дешевел до 79,965 рубля - минимума с 21 апреля. "Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией участников рынка на заявления Трампа о возможных в четверг переговорах по Украине в Стамбуле", - полагает Суверов. "Более долгосрочный тренд на рост рубля и закрепление курса ниже 80 рублей за доллар может сформироваться после соответствующего ответа Кремля на предложение Трампа. Эта динамика станет реакцией на понижение геополитических рисков для всех рублевых активов", - поясняет эксперт.
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экономика, украина, стамбул, россия, дональд трамп, сергей суверов, арикапитал, в мире, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар
Экономика, Украина, Стамбул, Россия, Дональд Трамп, Сергей Суверов, Арикапитал, В мире, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар
Эксперт назвал условие для закрепления доллара ниже 80 рублей

Экономист Суверов: доллар закрепится ниже 80 ₽ при позитиве в диалоге по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией рынка на заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах по Украине в Стамбуле, закрепление курса ниже 80 рублей возможно в случае позитивного развития ситуации вокруг переговоров, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Трамп ранее в понедельник заявил, что раздумывает о том, чтобы полететь в Стамбул в четверг, где в тот же день может пройти встреча представителей РФ и Украины. Также он выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг. На этом фоне расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал в понедельник ниже 80 рублей: к 18.42 мск терял 1,32 рубля, до 80,01 рубля, а ранее максимально дешевел до 79,965 рубля - минимума с 21 апреля.
"Прокол внебиржевым курсом доллара психологического уровня 80 рублей является эмоциональной краткосрочной реакцией участников рынка на заявления Трампа о возможных в четверг переговорах по Украине в Стамбуле", - полагает Суверов.
"Более долгосрочный тренд на рост рубля и закрепление курса ниже 80 рублей за доллар может сформироваться после соответствующего ответа Кремля на предложение Трампа. Эта динамика станет реакцией на понижение геополитических рисков для всех рублевых активов", - поясняет эксперт.
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российский рынок акций растет на заявлении Трампа о переговорах по Украине
Вчера, 17:56
 
ЭкономикаУкраинаСтамбулРоссияДональд ТрампСергей СуверовАрикапиталВ миреСитуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
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