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Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля
Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля - РИА Новости, 12.05.2025
Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля
Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже 80 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:01:00+03:00
2025-05-12T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, упал ниже 80 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных торгов.К 18:04 мск стоимость американской валюты падала на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80,18 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 79,999 рубля — минимума с 21 апреля.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на Форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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экономика, доллар, в мире, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, московская биржа
Экономика, Доллар, В мире, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа
Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля