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Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:20 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dnr-2016578646.html
Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово
Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово - РИА Новости, 12.05.2025
Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово
Около половины населенного пункта Орехово в Донецкой Народной Республике освобождено, в селе остались лишь небольшие подразделения ВСУ, основные силы противника РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:20:00+03:00
2025-05-12T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около половины населенного пункта Орехово в Донецкой Народной Республике освобождено, в селе остались лишь небольшие подразделения ВСУ, основные силы противника на этом направлении отступают, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово - чуть больше километра до границы Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24". Советник главы ДНР добавил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника пошли не на запад, а на север. Об освобождении российскими военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Котляровка в ДНР Минобороны РФ сообщило в понедельник.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Россия
Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово

Кимаковский: ВС России освободили почти половину села Орехово в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около половины населенного пункта Орехово в Донецкой Народной Республике освобождено, в селе остались лишь небольшие подразделения ВСУ, основные силы противника на этом направлении отступают, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово - чуть больше километра до границы Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".
Советник главы ДНР добавил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника пошли не на запад, а на север.
Об освобождении российскими военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Котляровка в ДНР Минобороны РФ сообщило в понедельник.
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