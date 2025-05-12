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Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово

Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово - РИА Новости, 12.05.2025

Советник главы ДНР рассказал, как продвигается освобождение села Орехово

Около половины населенного пункта Орехово в Донецкой Народной Республике освобождено, в селе остались лишь небольшие подразделения ВСУ, основные силы противника РИА Новости, 12.05.2025

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2025-05-12T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около половины населенного пункта Орехово в Донецкой Народной Республике освобождено, в селе остались лишь небольшие подразделения ВСУ, основные силы противника на этом направлении отступают, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово - чуть больше километра до границы Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24". Советник главы ДНР добавил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника пошли не на запад, а на север. Об освобождении российскими военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Котляровка в ДНР Минобороны РФ сообщило в понедельник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, россия