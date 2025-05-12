https://ria.ru/20250512/dnr-2016505307.html

Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР

Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР

Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:33:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

2025-05-12T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Самые большие успехи, по моему мнению, - это на участке между Красноармейском, Димитровым и Дзержинском... Зачищается, освобождается Малиновка. Также со стороны идет удар вдоль реки. И, скажем так, приближаемся к пригороду Мирнограда", - сказал Кимаковский. По словам советника главы ДНР, ВС РФ возле села Малиновка зачищают дорогу, ведущую в сторону Константиновки. "Со стороны Александрополя мы давим противника на север, то есть был такой "карман", образовавшийся при нашем наступлении, а сейчас мы этот "карман" потихонечку убираем. Со стороны Сухой Балки, это ближе к Дзержинску, давим со стороны Димитрова, то есть убираем вот этот "карман", поднимаемся вверх на север", - объяснил Кимаковский. Кроме того, советник отметил, что российские войска приближаются к Красноармейску. "Идет давление противника со стороны Котлино. Там мы уже видим пригороды Красноармейска", - заявил Кимаковский. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016475155.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность