Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР
Кимаковский рассказал о приближении ВС России к пригороду Димитрова в ДНР
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Самые большие успехи, по моему мнению, - это на участке между Красноармейском, Димитровым и Дзержинском... Зачищается, освобождается Малиновка. Также со стороны идет удар вдоль реки. И, скажем так, приближаемся к пригороду Мирнограда", - сказал Кимаковский.
По словам советника главы ДНР, ВС РФ возле села Малиновка зачищают дорогу, ведущую в сторону Константиновки.
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"Со стороны Александрополя мы давим противника на север, то есть был такой "карман", образовавшийся при нашем наступлении, а сейчас мы этот "карман" потихонечку убираем. Со стороны Сухой Балки, это ближе к Дзержинску, давим со стороны Димитрова, то есть убираем вот этот "карман", поднимаемся вверх на север", - объяснил Кимаковский.
Кроме того, советник отметил, что российские войска приближаются к Красноармейску.
"Идет давление противника со стороны Котлино. Там мы уже видим пригороды Красноармейска", - заявил Кимаковский.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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