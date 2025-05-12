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Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
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https://ria.ru/20250512/dnr-2016505307.html
Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР
Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР
Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:33:00+03:00
2025-05-12T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Самые большие успехи, по моему мнению, - это на участке между Красноармейском, Димитровым и Дзержинском... Зачищается, освобождается Малиновка. Также со стороны идет удар вдоль реки. И, скажем так, приближаемся к пригороду Мирнограда", - сказал Кимаковский. По словам советника главы ДНР, ВС РФ возле села Малиновка зачищают дорогу, ведущую в сторону Константиновки. "Со стороны Александрополя мы давим противника на север, то есть был такой "карман", образовавшийся при нашем наступлении, а сейчас мы этот "карман" потихонечку убираем. Со стороны Сухой Балки, это ближе к Дзержинску, давим со стороны Димитрова, то есть убираем вот этот "карман", поднимаемся вверх на север", - объяснил Кимаковский. Кроме того, советник отметил, что российские войска приближаются к Красноармейску. "Идет давление противника со стороны Котлино. Там мы уже видим пригороды Красноармейска", - заявил Кимаковский. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016475155.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные приближаются к пригороду Димитрова в ДНР

Кимаковский рассказал о приближении ВС России к пригороду Димитрова в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские военные в ДНР приближаются к пригороду Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Самые большие успехи, по моему мнению, - это на участке между Красноармейском, Димитровым и Дзержинском... Зачищается, освобождается Малиновка. Также со стороны идет удар вдоль реки. И, скажем так, приближаемся к пригороду Мирнограда", - сказал Кимаковский.
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По словам советника главы ДНР, ВС РФ возле села Малиновка зачищают дорогу, ведущую в сторону Константиновки.
«
"Со стороны Александрополя мы давим противника на север, то есть был такой "карман", образовавшийся при нашем наступлении, а сейчас мы этот "карман" потихонечку убираем. Со стороны Сухой Балки, это ближе к Дзержинску, давим со стороны Димитрова, то есть убираем вот этот "карман", поднимаемся вверх на север", - объяснил Кимаковский.
Кроме того, советник отметил, что российские войска приближаются к Красноармейску.
"Идет давление противника со стороны Котлино. Там мы уже видим пригороды Красноармейска", - заявил Кимаковский.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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