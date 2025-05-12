https://ria.ru/20250512/dmitriev-2016453673.html

Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая

Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая - РИА Новости, 12.05.2025

Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая

Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:53:00+03:00

2025-05-12T11:53:00+03:00

2025-05-12T11:55:00+03:00

экономика

сша

китай

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.

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сша

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, введение трампом пошлин на импорт