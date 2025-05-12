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Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая - РИА Новости, 12.05.2025
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11:53 12.05.2025 (обновлено: 11:55 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/dmitriev-2016453673.html
Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая
Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая - РИА Новости, 12.05.2025
Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая
Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:53:00+03:00
2025-05-12T11:55:00+03:00
экономика
сша
китай
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. "Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.
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экономика, сша, китай, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава РФПИ оценил торговую договоренность США и Китая

Глава РФПИ Дмитриев назвал торговую договоренность США и Китая замечательной

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Торговая договоренность США и Китая - это "замечательно для мировой экономики", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"Это замечательно для мировой экономики! Сотрудничество должно быть движущей силой глобальной стабильности и процветания", - написал Дмитриев по поводу взаимного снижения пошлин между США и КНР.
Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры.
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
США и Китай заключили торговую сделку
11:30
 
ЭкономикаСШАКитайРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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