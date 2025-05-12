https://ria.ru/20250512/devochka-2016506766.html

Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию

Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию - РИА Новости, 12.05.2025

Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию

Пострадавшей накануне от атаки ВСУ в курской Хомутовке пятилетней девочке сделали операцию, удалив осколки в поясничной области, она находится в состоянии... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:36:00+03:00

2025-05-12T15:36:00+03:00

2025-05-12T15:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Пострадавшей накануне от атаки ВСУ в курской Хомутовке пятилетней девочке сделали операцию, удалив осколки в поясничной области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн рассказал, что пятилетняя девочка пострадала в результате удара вражеского дрона по автомобилю в курском поселке Хомутовка, у ребёнка осколочные ранения спины и ноги, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители, которые также находились в машине, не пострадали, они доставили девочку в ближайшее медучреждение - Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь. "Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона… Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу. У ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Наши врачи успешно провели операцию — сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное! За ней установлен весь необходимый уход", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром, и пожелал малышке скорейшего выздоровления. "Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!" - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250512/podpole-2016490513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия