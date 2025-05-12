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Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/devochka-2016506766.html
Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию
Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию - РИА Новости, 12.05.2025
Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию
Пострадавшей накануне от атаки ВСУ в курской Хомутовке пятилетней девочке сделали операцию, удалив осколки в поясничной области, она находится в состоянии... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:36:00+03:00
2025-05-12T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Пострадавшей накануне от атаки ВСУ в курской Хомутовке пятилетней девочке сделали операцию, удалив осколки в поясничной области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн рассказал, что пятилетняя девочка пострадала в результате удара вражеского дрона по автомобилю в курском поселке Хомутовка, у ребёнка осколочные ранения спины и ноги, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители, которые также находились в машине, не пострадали, они доставили девочку в ближайшее медучреждение - Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь. "Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона… Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу. У ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Наши врачи успешно провели операцию — сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное! За ней установлен весь необходимый уход", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром, и пожелал малышке скорейшего выздоровления. "Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250512/podpole-2016490513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Девочке, пострадавшей при атаке ВСУ на Курскую область, сделали операцию

Хинштейн: пострадавшую при украинском обстреле Хомутовки девочку прооперировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Пострадавшей накануне от атаки ВСУ в курской Хомутовке пятилетней девочке сделали операцию, удалив осколки в поясничной области, она находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн рассказал, что пятилетняя девочка пострадала в результате удара вражеского дрона по автомобилю в курском поселке Хомутовка, у ребёнка осколочные ранения спины и ноги, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители, которые также находились в машине, не пострадали, они доставили девочку в ближайшее медучреждение - Севскую ЦРБ Брянской области, где ей оказали первую помощь.
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"Врачи Курской областной детской клинической больницы провели операцию 5-летней девочке, которая вчера пострадала при атаке дрона… Позже за девочкой оперативно выехала бригада курских медиков и доставила её в Курскую областную детскую больницу. У ребёнка остались осколки в поясничной области, их нужно было удалить. Наши врачи успешно провели операцию — сейчас состояние девочки средней степени тяжести, но стабильное! За ней установлен весь необходимый уход", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по линии Центра медицины катастроф была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром, и пожелал малышке скорейшего выздоровления.
"Уважаемые жители, вновь хочу напомнить, что мы несём ответственность не только за себя, но и за своих детей. Возвращаться в приграничье, которое до сих пор подвергается атакам противника, а уж тем более брать туда детей — это высочайший риск для здоровья и жизни!" - добавил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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