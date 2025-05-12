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Демешин: по нацпроекту в Хабаровском крае отремонтируют 13 детсадов - РИА Новости, 12.05.2025
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Хабаровский край
 
11:50 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/demeshin-2016453149.html
Демешин: по нацпроекту в Хабаровском крае отремонтируют 13 детсадов
Демешин: по нацпроекту в Хабаровском крае отремонтируют 13 детсадов - РИА Новости, 12.05.2025
Демешин: по нацпроекту в Хабаровском крае отремонтируют 13 детсадов
Тринадцать детских садов отремонтируют в ближайшие три года по национальному проекту "Семья" федерального проекта "Поддержка семьи" в Хабаровском крае, сообщил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:50:00+03:00
2025-05-12T11:50:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Тринадцать детских садов отремонтируют в ближайшие три года по национальному проекту "Семья" федерального проекта "Поддержка семьи" в Хабаровском крае, сообщил в понедельник губернатор Дмитрий Демешин. "Новый национальный проект "Семья", разработанный по поручению президента России, позволит нам в ближайшие три года отремонтировать 13 детских садов. Общее финансирование превысит 700 миллионов рублей, и уже в этом году начаты работы в детсадах №3 в Вяземском и №132 в Комсомольске-на-Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По данным министерства образования и науки края, здание дошкольного учреждения в Вяземском построено в 1969 году. На его капремонт предусмотрено 42,5 миллиона рублей, в том числе свыше 4 миллионов – на новое оборудование, игры, игрушки для обучения и воспитания. Также по поручению губернатора выделено дополнительное финансирование в 12 миллионов рублей на благоустройство территории и оборудование уличных игровых площадок. В детсаду отремонтируют полы, проведут отделочные работы всех внутренних помещений, заменят дверные блоки и три крыльца, заменят водосточную систему, сети связи и пожарную сигнализацию, усилят конструкции основания пристройки. В детсаду Комсомольска-на-Амуре проведут кровельные работы, уточняет ведомство. Как сообщил Демешин, на средства единой президентской субсидии для 80-ти детсадов по всему Хабаровскому краю приобретены горки, качели, песочницы. Сейчас проходят работы по их установке. Решение о финансировании этого проекта принял премьер-министр Михаил Мишустин после своего визита в Хабаровский край. "Ни один рубль не должен быть потрачен впустую, поэтому напоминаю о личной ответственности всех включённых в процесс руководителей: и в сфере образования, и в сфере строительства и ЖКХ, и на уровне муниципалитетов", - заключил глава региона.
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хабаровский край, россия, вяземский, дмитрий демешин, михаил мишустин
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Вяземский, Дмитрий Демешин, Михаил Мишустин

Демешин: по нацпроекту в Хабаровском крае отремонтируют 13 детсадов

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 12 мая - РИА Новости. Тринадцать детских садов отремонтируют в ближайшие три года по национальному проекту "Семья" федерального проекта "Поддержка семьи" в Хабаровском крае, сообщил в понедельник губернатор Дмитрий Демешин.
«
"Новый национальный проект "Семья", разработанный по поручению президента России, позволит нам в ближайшие три года отремонтировать 13 детских садов. Общее финансирование превысит 700 миллионов рублей, и уже в этом году начаты работы в детсадах №3 в Вяземском и №132 в Комсомольске-на-Амуре", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По данным министерства образования и науки края, здание дошкольного учреждения в Вяземском построено в 1969 году. На его капремонт предусмотрено 42,5 миллиона рублей, в том числе свыше 4 миллионов – на новое оборудование, игры, игрушки для обучения и воспитания. Также по поручению губернатора выделено дополнительное финансирование в 12 миллионов рублей на благоустройство территории и оборудование уличных игровых площадок. В детсаду отремонтируют полы, проведут отделочные работы всех внутренних помещений, заменят дверные блоки и три крыльца, заменят водосточную систему, сети связи и пожарную сигнализацию, усилят конструкции основания пристройки. В детсаду Комсомольска-на-Амуре проведут кровельные работы, уточняет ведомство.
Как сообщил Демешин, на средства единой президентской субсидии для 80-ти детсадов по всему Хабаровскому краю приобретены горки, качели, песочницы. Сейчас проходят работы по их установке. Решение о финансировании этого проекта принял премьер-министр Михаил Мишустин после своего визита в Хабаровский край.
"Ни один рубль не должен быть потрачен впустую, поэтому напоминаю о личной ответственности всех включённых в процесс руководителей: и в сфере образования, и в сфере строительства и ЖКХ, и на уровне муниципалитетов", - заключил глава региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Хабаровский крайХабаровский крайРоссияВяземскийДмитрий ДемешинМихаил Мишустин
 
 
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