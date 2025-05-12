https://ria.ru/20250512/dementsiya-2016406831.html

Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции

Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции - РИА Новости, 12.05.2025

Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции

Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:19:00+03:00

2025-05-12T03:19:00+03:00

2025-05-12T03:19:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если у них есть предрасположенность по наследству", - сказал Мартынов. Кроме того, по словам врача, деменции подвержены люди с гипертонией, сахарным диабетом, лишним весом и перенесенными инсультами.

https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов