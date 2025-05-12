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Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции - РИА Новости, 12.05.2025
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03:19 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dementsiya-2016406831.html
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции - РИА Новости, 12.05.2025
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции
Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:19:00+03:00
2025-05-12T03:19:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если у них есть предрасположенность по наследству", - сказал Мартынов. Кроме того, по словам врача, деменции подвержены люди с гипертонией, сахарным диабетом, лишним весом и перенесенными инсультами.
https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции

Невролог Мартынов: наиболее подвержены деменции люди старше 65 лет

© Depositphotos.com / BarabasaПомощь пожилым людям
Помощь пожилым людям - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Depositphotos.com / Barabasa
Помощь пожилым людям. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если у них есть предрасположенность по наследству", - сказал Мартынов.
Кроме того, по словам врача, деменции подвержены люди с гипертонией, сахарным диабетом, лишним весом и перенесенными инсультами.
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