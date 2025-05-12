https://ria.ru/20250512/dementsiya-2016406831.html
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции - РИА Новости, 12.05.2025
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции
Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:19:00+03:00
2025-05-12T03:19:00+03:00
2025-05-12T03:19:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наиболее подверженными деменции становятся люди, которые старше 65 лет, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Наиболее уязвимыми к деменции становятся люди старше 65 лет, особенно если у них есть предрасположенность по наследству", - сказал Мартынов. Кроме того, по словам врача, деменции подвержены люди с гипертонией, сахарным диабетом, лишним весом и перенесенными инсультами.
https://ria.ru/20250428/nevrolog-2013749959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Невролог назвал возраст, при котором люди наиболее подвержены деменции
Невролог Мартынов: наиболее подвержены деменции люди старше 65 лет